La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci torna a Willingen, in Germania, per un evento di grande richiamo. Il programma prevede un team event a squadre miste venerdì 30 gennaio, seguito da due gare individuali sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio. Le competizioni si svolgeranno sull’imponente Mühlenkopfschanze HS147, un trampolino noto per le sue sfide.

Un trampolino temuto e rispettato

Il Mühlenkopfschanze HS147 di Willingen è rinomato per le sue condizioni spesso insidiose, in particolare per il vento, che può rendere i salti particolarmente pericolosi.

Nonostante queste difficoltà, il trampolino continua ad attrarre le migliori atlete, che lo affrontano con grande rispetto e determinazione, pronte a dimostrare il loro valore.

Storia recente delle vincitrici

Negli ultimi anni, dal 2022 al 2025, Willingen ha visto succedersi diverse vincitrici nel circuito femminile. Nel 2022, Marita Kramer e Nika Vodan (precedentemente Kriznar) si sono imposte. L’anno successivo, nel 2023, il successo è andato a Katharina Schmid e Yūki Itō. Nel 2024, Jacqueline Seifriedsberger e Silje Opseth hanno conquistato la vetta, mentre nel 2025 è stata Eirin Maria Kvandal a trionfare. Tra le atlete ancora in attività, Katharina Schmid vanta un notevole palmarès a Willingen, con quattro presenze sul podio (una vittoria, due secondi posti, un terzo).

Seguono Sara Takanashi con tre podi (nessuna vittoria, un secondo, due terzi), Yūki Itō ed Ema Klinec con due ciascuna, oltre ad altre atlete con un podio individuale.

Le italiane a confronto

Per quanto riguarda le atlete italiane, Lara Malsiner ha partecipato a cinque gare a Willingen, ottenendo come miglior risultato un diciassettesimo posto il 1° febbraio 2025. Jessica Malsiner ha gareggiato in cinque occasioni, con un ventiduesimo posto come miglior piazzamento il 5 febbraio 2023. Annika Sieff ha preso parte a tre competizioni, registrando un ventiduesimo posto il 3 febbraio 2024.

Contesto e significato della tappa

Questa tappa di Willingen assume un'importanza strategica notevole, rappresentando l’ultima occasione di confronto internazionale prima delle imminenti Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Il ritorno simultaneo di atleti uomini e donne nello stesso luogo, dopo una lunga trasferta asiatica, rende questo evento particolarmente significativo per la preparazione olimpica e per testare le condizioni in vista dei Giochi.

Il trampolino e la sua importanza

Il Mühlenkopfschanze HS147 si conferma uno dei trampolini più grandi e impegnativi del circuito internazionale. La sua reputazione è legata alle condizioni meteorologiche variabili e al vento, che possono mettere a dura prova anche le saltatrici più esperte. La storia recente di questo trampolino dimostra come, nonostante le difficoltà intrinseche, le atlete continuino a conquistare risultati di rilievo, consolidando la fama di Willingen come trampolino di riferimento nel panorama del salto con gli sci femminile.