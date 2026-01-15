Elisabetta Cocciaretto ha compiuto un balzo significativo nel ranking WTA grazie alla semifinale raggiunta nel torneo WTA 250 di Auckland, in Nuova Zelanda. Partita dalle qualificazioni, l’azzurra è passata dalla 80ª alla 71ª posizione, incamerando 98 punti netti.

La tennista italiana, partita da 849 punti e 80ª del mondo, ha raggiunto quota 947 punti con l’accesso alla semifinale, guadagnando nove posizioni nella classifica mondiale.

Obiettivo: ulteriori progressi

L’avventura di Cocciaretto non si è ancora conclusa. In caso di vittoria nei quarti contro una tra Antonia Ruzic e Olga Danilovic, l’azzurra incasserebbe altri 65 punti netti, salendo a 1.012 punti e raggiungendo virtualmente la 64ª posizione.

Se dovesse andare oltre, fino alla finale, ci sarebbero ulteriori 87 punti in palio: in tal caso, Cocciaretto arriverebbe a 1.099 punti e alla 56ª posizione virtuale.

La scalata nel ranking WTA

Il risultato ottenuto ad Auckland rappresenta un’ulteriore conferma della crescita di Cocciaretto, che continua a scalare posizioni nel ranking mondiale. La semifinale le ha già garantito un notevole progresso, ma l’opportunità di salire ancora è concreta e dipende dai prossimi match.

In caso di vittoria nei quarti e in finale, l’azzurra potrebbe guadagnare fino a quindici posizioni aggiuntive, consolidando ulteriormente la sua presenza tra le prime sessanta del mondo.

Cocciaretto ha raggiunto il suo best ranking stagionale salendo alla 76ª posizione il 14 luglio 2025, grazie ai risultati ottenuti tra Wimbledon e il WTA 125 di Bastad.

Questo conferma la sua capacità di risalire la classifica con continuità.

Inoltre, al 3 novembre 2025, la tennista italiana risultava stabile alla 84ª posizione, confermando una presenza costante nella top 100.