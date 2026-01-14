A due anni dalla conclusione della sua carriera nel ciclismo professionistico, l'ex corridore ceco Zdeněk Štybar si è aperto riguardo le sfide e le trasformazioni che ha affrontato nel suo passaggio da ciclista a ex atleta. Una transizione non semplice, che comporta un cambio radicale dello stile di vita e delle abitudini quotidiane. Štybar non nasconde le difficoltà economiche post-carriera. "Gli anni d'oro sono finiti e il mio stile di vita è cambiato", esordisce l'ex campione. Riflessioni oneste e dirette sul dopo-ciclismo emergono dalle dichiarazioni di Štybar.

"Tre anni fa, ho detto a mia moglie che doveva prendersi un certo tipo di vacanza, perché non avremmo più mantenuto quello stile di vita", confida. "Dopo la carriera, ho dovuto davvero lavorare. Quello che guadagno ora non è paragonabile a quello di allora."

Stybar: 'Niente può eguagliare gli effetti dell'esercizio fisico'

Štybar ha raccontato di aver dovuto lottare per riabituarsi ai ritmi e al ridotto impegno fisico della sua nuova vita post-ciclismo, un fatto che aveva già sperimentato nelle pause invernali tra una stagione e l'altra. L'ex campione ceco ha spiegato che durante la sua carriera, il periodo delle vacanze anzichè essere una pausa di relax e svago, per lui si trasformava in un vero e proprio momento di crisi.

"Quando andavamo in vacanza dopo una stagione, litigavo con mia moglie dopo due giorni senza attività fisica. Ero una vera spina nel fianco", racconta. Questo conflitto interiore è il risultato di un corpo che, abituato per anni a ritmi estremi, fatica ad adattarsi a un nuovo modo di vivere. La mancanza di routine fisica genera, per Štybar, ansia e frustrazione. "Non ho ancora scoperto nulla che possa eguagliare gli effetti dell'esercizio fisico. Forse i farmaci sì, ma non li ho mai provati. L'esercizio fisico mi rende stanco, ma felice," spiega Štybar, giocando sull'idea che l'allenamento diventa una sorta di dipendenza, una necessità per mantenere il benessere psicofisico.

Questa stanchezza profonda, secondo Štybar, è difficile da comprendere per chi non ha vissuto un simile stile di vita.

"La gente comune non lo sa, essere così esausti da non riuscire a mangiare, a dormire o a salire una rampa di scale..." afferma, evidenziando una realtà che solo chi ha dedicato la propria vita a uno sport estremo può comprendere appieno.

'Vogliamo un ceco che vince il Giro delle Fiandre'

Nonostante il desiderio di tornare alle competizioni sia assente, Štybar ha trovato un nuovo scopo. Dopo aver evitato di cadere nella trappola della nostalgia, ha intrapreso una serie di nuove avventure professionali. Gestisce attualmente un'attività di noleggio biciclette a Maiorca e un hotel nella Repubblica Ceca. È anche ambasciatore del marchio Škoda e sta sviluppando un progetto ambizioso che mira a formare la nuova generazione di ciclisti cechi.

Questo senso di irrequietezza e voglia di fare si traduce nell'ambiziosa creazione di un'accademia ciclistica in Repubblica Ceca. Con un obiettivo chiaro in mente, Štybar desidera guidare e proteggere i giovani talenti dal sovraccarico di pressione e aspettative che lui stesso ha vissuto sulla sua pelle. "L'obiettivo finale è avere un giorno un vincitore ceco del Giro delle Fiandre," dichiara con determinazione.