Le Zebre Parma hanno presentato, nella Cittadella del Rugby di Parma, il progetto “Responsabilità in Meta – Costruire insieme un futuro equo e sostenibile”. La presentazione è avvenuta in occasione della terza giornata di EPCR Challenge Cup contro gli Ospreys. L’obiettivo è di diventare il primo club sportivo ad adottare un disciplinare tecnico validato da RINA, gruppo multinazionale di certificazione attivo in oltre settanta paesi.

I tre pilastri del progetto

Il progetto si fonda su tre pilastri fondamentali: ambientale, economico e sociale. Sul fronte ambientale, le Zebre si impegnano a implementare buone pratiche per il risparmio idrico ed energetico, una logistica sostenibile, la riduzione dei rifiuti e un’attenta gestione degli ecosistemi.

Sul piano sociale, il club promuove iniziative dedicate all’educazione alimentare e ambientale, alla lotta all’obesità infantile, alla violenza sulle donne, all’inclusione e alla valorizzazione del territorio. L’aspetto economico prevede scelte orientate alla riduzione degli sprechi e all’efficientamento, tutte azioni verificabili da RINA.

Un match day inclusivo

La giornata di presentazione è stata aperta dal torneo di rugby integrato “All Stars”, che ha visto coinvolti circa cento atleti con disabilità provenienti da diversi club italiani. Il progetto è stato illustrato da Piermaria Saccani, consigliere del cda delle Zebre Parma, da George Biagi, direttore sportivo e operativo del club, e da Simona Gullace, head of food product management di RINA.

L'iniziativa unica in Italia

Si tratta del primo esempio in Italia di club sportivo professionistico che adotta volontariamente un disciplinare così ampio e si sottopone ai controlli di un ente certificatore internazionale come RINA. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta l’undici gennaio nella Club House della Cittadella del Rugby, alla presenza anche del presidente Giovanni Fava, oltre ai già citati Biagi e Gullace.

Il certificato sarà emesso da RINA dopo le attività di verifica sul campo, a seguito della validazione già effettuata.