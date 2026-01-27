Oggi, martedì 27 gennaio, alle ore 16.00, si disputa alla TVF Ziraat Bankkart Hall di Ankara la sfida tra Zeren Spor Ankara e A. Carraro Prosecco DOC Imoco Conegliano. L'incontro è valido per la quinta giornata del girone D della Champions League femminile di volley e mette in palio il primo posto nel raggruppamento, che garantisce l'accesso diretto ai quarti di finale.

Contesto e importanza dell’incontro

Le Pantere di Conegliano guidano attualmente la Pool D con quattro vittorie e undici punti, seguite dalle turche a quota dieci, frutto di tre successi.

Si preannuncia un confronto acceso, dopo il precedente al PalaVerde di Treviso, dove le campionesse d’Europa hanno avuto la meglio al tie-break in rimonta. Una vittoria netta (3-0 o 3-1) permetterebbe alle venete di blindare il primato, mentre una sconfitta al tie-break riaprirebbe il girone.

Le protagoniste in campo

Nel sestetto di coach Daniele Santarelli spiccano nomi di rilievo come l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, la palleggiatrice Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro. Tra le fila dello Zeren Spor, invece, figurano la regista Ofelia Malinov, il martello Aleksandra Uzelac, l’opposto Anna Lazareva e la centrale Maja Aleksic.

Modalità di visione

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 206). In streaming sarà disponibile su Sky Go, NOW, DAZN ed Euro Volley Tv. OA Sport offrirà inoltre una diretta live testuale per seguire l’andamento del match in tempo reale.

Stato di forma delle squadre

Conegliano arriva alla trasferta turca in un momento favorevole: detentrice della Coppa Italia, ha vinto venti delle ventuno partite disputate in Serie A1, mostrando solidità e profondità di roster. Lo Zeren Spor, dal canto suo, ha costruito gran parte del proprio percorso europeo sfruttando il fattore campo, con successi autorevoli su Dresdner SC e ŁKS Łódź. La squadra turca occupa attualmente il quarto posto nella Sultanlar Ligi, alle spalle di VakifBank, Fenerbahçe ed Eczacibasi.