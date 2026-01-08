La tennista cinese Zheng Qinwen, finalista dell’Australian Open 2024, ha annunciato il suo ritiro dal torneo in programma a Melbourne a partire dal 18 gennaio. La decisione, comunicata via Instagram, è frutto di una valutazione approfondita con il suo team e di un consulto medico.

Le motivazioni del forfait

“Dopo un’attenta valutazione con il mio team e su consiglio medico, purtroppo mi ritiro dall’Australian Open 2026”, ha scritto Zheng. La tennista ha spiegato che, nonostante il recupero proceda bene e l’off‑season sia andata senza intoppi, per competere in uno Slam è necessario mantenere una condizione fisica estrema, e al momento “la mia condizione non è ancora ottimale”.

Il percorso recente e il legame con Melbourne

Zheng si era sottoposta a un intervento chirurgico al gomito destro lo scorso luglio, dopo l’eliminazione al primo turno di Wimbledon. Il suo ritorno in campo è avvenuto a fine settembre al WTA 1000 di Pechino, dove però è stata costretta al ritiro al terzo turno, ammettendo di essere tornata a competere troppo presto. L’atleta ha definito Melbourne “il mio posto fortunato”, dove ha ottenuto la sua prima vittoria in un tabellone principale di uno Slam e vissuto la sua migliore esperienza.

Zheng, attualmente numero 24 del mondo, continua quindi il suo recupero dopo l’intervento al gomito. Aveva già tentato un rientro al China Open, ma si è dovuta ritirare al terzo turno a causa di un dolore ricorrente.

Ha definito la decisione “incredibilmente difficile”, sottolineando il forte legame con Melbourne, teatro dei suoi successi più significativi.

La scelta è stata presa dopo una valutazione attenta del team e su consiglio medico. Zheng ha ribadito che, sebbene il recupero e la preparazione invernale siano andati bene, non ha ancora raggiunto la condizione competitiva estrema necessaria per affrontare uno Slam.