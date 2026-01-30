La semifinale degli Australian Open tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, una maratona durata cinque ore e ventisei minuti, si è conclusa con il disappunto del tennista tedesco. Zverev ha contestato la concessione di un medical time‑out allo spagnolo, affermando con decisione che “coi crampi non si può prendere un time‑out medico” e accusando Alcaraz di essersi preso “un’ora e mezza di pausa”.

La protesta di Zverev

Durante la conferenza stampa post-partita, Zverev ha definito la situazione “una stronzata”, sottolineando come la decisione non fosse sua e come non gli fosse affatto piaciuta.

Ha rivelato di aver discusso la questione in tedesco con il supervisor, lamentando un trattamento di favore riservato ad Alcaraz, e implicitamente anche a Sinner, con la frase: “Proteggete sempre quei due ragazzi”.

Il contesto del match

Alcaraz, che era in vantaggio di due set, ha accusato crampi nel corso del terzo set, richiedendo l'intervento del fisioterapista durante un cambio campo. Il trattamento è stato concesso per tre minuti, nonostante il regolamento ATP preveda che i crampi possano essere trattati esclusivamente durante i cambi di campo, entro il minuto di pausa stabilito. La mancata attesa da parte del giocatore comporta il rischio di perdere punti e giochi. Ciononostante, nel caso specifico, il trattamento è stato effettuato regolarmente.

Regolamento e polemica

Secondo le norme ATP, i crampi non giustificano un medical time‑out di tre minuti, ma permettono unicamente il trattamento durante i cambi di campo. Qualora il giocatore non fosse in grado di attendere, perderebbe automaticamente i punti e i giochi necessari per raggiungere il minuto di sospensione. Nel caso di Alcaraz, il fisioterapista è intervenuto sull'adduttore della gamba destra, e il supervisor ha autorizzato il medical time‑out, una decisione che ha inevitabilmente scatenato le proteste di Zverev.