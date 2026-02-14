Sabato 14 febbraio, Milano Cortina 2026 vedrà l'Italia protagonista con due atlete di spicco: Arianna Fontana, impegnata nello short track, e Flora Tabanelli, attesa nel freestyle Big Air. La giornata sportiva inizierà alle 9.05 con la competizione femminile di curling tra Italia e Cina, mentre nel pomeriggio e in serata l'attenzione si sposterà sulle performance delle due campionesse.

Il programma mattutino: curling e diretta testuale

La giornata si apre con il curling femminile: alle 9.05 le azzurre affronteranno la Cina nello Stadio Olimpico di Cortina.

Le atlete italiane – Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli ed Elena Mathis – si preparano al terzo impegno del round robin. La Cina partirà con il vantaggio del martello, ovvero l'ultimo tiro della mano. La diretta testuale seguirà ogni fase dell'incontro, dal primo end fino alle decisive bocciate.

Fontana e Tabanelli: due ritorni significativi

Arianna Fontana tornerà sul ghiaccio per le gare di short track, con una diretta che la seguirà minuto per minuto. Nel frattempo, Flora Tabanelli, reduce da un infortunio al legamento crociato anteriore, è pronta a rientrare in gara nel Big Air femminile. Dopo aver ripreso gli allenamenti con il gruppo e superato la fase riabilitativa, la giovane atleta si prepara a competere.

Il percorso di Flora Tabanelli

Flora Tabanelli, classe 2007, vanta già il titolo di campionessa mondiale di Big Air e detiene la Coppa del Mondo park&pipe. Dopo l'infortunio al ginocchio occorso lo scorso novembre, ha ripreso ad allenarsi con la squadra azzurra a Laax, in Svizzera, sotto la guida del tecnico Valentino Mori. Il suo ritorno in gruppo segna un passo fondamentale verso la partecipazione alle Olimpiadi.

La prospettiva di Arianna Fontana

Arianna Fontana, portabandiera dell'Italia a Milano Cortina, ha espresso il suo rammarico per non gareggiare anche in pista lunga, pur sottolineando l'emozione e la responsabilità di competere in casa. La sua presenza è attesa con grande interesse, sia per la sua comprovata esperienza sia per il ruolo simbolico che ricopre.

La giornata del 14 febbraio si preannuncia intensa per gli appassionati italiani: dal curling mattutino alle sfide individuali e freestyle, con due protagoniste che incarnano la passione e la resilienza dello sport azzurro.