Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è intervenuto a margine della presentazione della terza edizione del “Treno del Ricordo” per commentare le polemiche scaturite dalla telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina. “Non l’ho sentita e non l’ho neanche risentita, nonostante RaiPlay, ma lo farò. Ero allo stadio, mi sono goduto lo spettacolo dal vivo. Mi dispiace, d’altro canto credo che sia la Rai stessa che debba fare le sue valutazioni” ha dichiarato il ministro.

Il contesto delle dichiarazioni

Le parole di Abodi giungono in seguito a una diretta Rai caratterizzata da diverse gaffe, che hanno provocato forti reazioni sia all’interno dell’azienda sia tra il pubblico. La decisione del direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, di assumere personalmente la telecronaca ha suscitato critiche per errori evidenti, come la confusione tra Matilda De Angelis e Mariah Carey, e tra la presidente del CIO Kirsty Coventry e Laura Mattarella. In questo contesto, Abodi ha scelto di non entrare nel merito tecnico, rimandando ogni giudizio all’emittente pubblica.

Autonomia editoriale della Rai

Con la sua dichiarazione, Abodi ha inteso sottolineare il principio dell’autonomia editoriale della Rai, lasciando all’azienda la responsabilità di valutare l’operato del proprio direttore di testata.

Il ministro ha evitato di commentare direttamente le scelte giornalistiche, ribadendo che la Rai deve essere in grado di effettuare le proprie valutazioni interne, in un’ottica di responsabilizzazione.

La reazione dei giornalisti di Rai Sport

In seguito alla diretta contestata, il comitato di redazione di Rai Sport ha annunciato una protesta senza precedenti. A partire dalle ore 17 del 9 febbraio, i giornalisti hanno annunciato il ritiro delle firme da tutti i servizi, collegamenti e telecronache fino alla conclusione dei Giochi. È stato inoltre votato un pacchetto di sciopero di tre giorni, da attuare al termine dell’evento. Nella nota diffusa si parla della “figura peggiore di sempre di Rai Sport all’interno di uno degli eventi più attesi di sempre, l’Olimpiade invernale di Milano‑Cortina”.

La decisione è motivata dal danno arrecato ai telespettatori, all’azienda e alla redazione stessa. Questa protesta è stata evidenziata anche da fonti internazionali, che hanno sottolineato come i giornalisti abbiano ritirato le firme e annunciato lo sciopero in risposta alle gaffe accumulate durante la cerimonia d’apertura, un segnale di profondo dissenso.