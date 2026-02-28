Pedro Acosta ha conquistato la prima Sprint Race della stagione sul circuito di Buriram, in Thailandia, imponendosi in un duello serrato con Marc Márquez. Il campione del mondo in carica era riuscito a sorpassarlo, ma la direzione gara ha imposto a Márquez di restituire la posizione, consegnando così la vittoria ad Acosta. Raul Fernández ha completato il podio in terza posizione.

Una vittoria combattuta e controversa

La gara si è decisa negli ultimi metri: Acosta ha inseguito Márquez fino alla fine, chiudendo con un ritardo di appena centootto millesimi.

Il sorpasso di Márquez è stato giudicato “azzardato” dalla direzione gara, che ha imposto la restituzione della posizione. Il risultato è stato un successo per KTM, grazie a un Acosta abile e determinato.

Le dichiarazioni di Acosta

Ai microfoni di Sky Sport MotoGP, Acosta ha commentato: “Le gare sono così. In questa MotoGP è difficile allungare sugli avversari, soprattutto con il caldo che faceva oggi. Questo sport è anche spettacolare per i fans, sono contento di quello che ho fatto oggi. La MotoGP deve essere di contatto. Mi ha buttato fuori pista ma la penalizzazione è eccessiva. Sono cosciente che così facciamo più show”.

Ha poi aggiunto: “Abbiamo lavorato qua durante i test. Anche con Brad (Binder) abbiamo provato ad essere competitivi.

Sono felice per KTM, ha lavorato tantissimo e sembra che abbiamo fatto un passo in più per aiutarmi a stare bene sulla moto. Abbiamo fatto un bel sabato. Ho un po’ sofferto per il caldo e poi nel finale ho gestito. Vedremo cosa succederà domani”.

Il contesto tecnico

KTM ha compiuto progressi significativi nella gestione della degradazione degli pneumatici e nel ritmo di gara, avvicinandosi al gruppo dei migliori. Pedro Acosta è indicato come figura chiave di questo miglioramento, grazie alla sua costanza e al contributo tecnico al team.