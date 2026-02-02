Massimiliano Allegri ha presentato la sfida di Serie A tra Bologna e Milan, in programma martedì alle 20.45, sottolineando la necessità di un approccio rigoroso: “Il Bologna viene da una bella vittoria in Europa League ma ha fatto solo un successo nelle ultime dieci. Troveremo una squadra che vorrà battere il Milan e che vorrà dimostrare che questi risultati negativi sono una coincidenza. Ci vuole una partita molto seria”.

Situazione infortuni e scelte di formazione

Il tecnico rossonero ha glissato sul mercato, in particolare sull’eventuale arrivo di Mateta: “Non parlo di chi non è un tesserato del Milan”, ha affermato, pur ammettendo che “ci sarebbe un accordo con il Palace per il trasferimento anche se sembra che il club rossonero voglia valutare con più attenzione le condizioni fisiche del giocatore”.

Per quanto riguarda la squadra, Allegri ha confermato l’assenza di Saelemaekers: “Saelemaekers non ci sarà, l’adduttore gli dà fastidio. A Roma si è messo a disposizione ma ha avuto un risentimento”. Anche Pulisic è in dubbio: “Pulisic ha una borsite che gli dà fastidio, vediamo oggi se starà meglio”. In compenso, Leao sarà disponibile: “Leao è a disposizione. Gestendo la situazione adduttore‑pube, ci sarà. Gli altri sono tutti disponibili e quindi li porteremo a Bologna”.

Rinnovo di Maignan: soddisfazione e merito della società

Allegri ha espresso soddisfazione per il rinnovo del portiere Mike Maignan fino al 2031: “Sono molto contento. Il Milan si è assicurato uno dei tre migliori portieri in Europa.

La società è stata brava per il lavoro fatto per trattenerlo, siamo molto contenti. Non ho convinto assolutamente Maignan. Il merito, com’è giusto che sia perché hanno lavorato molto e decidono loro sui contratti, è della società. Dopo che Maignan è rimasto in estate – spiega Allegri – ero fiducioso che potesse continuare al Milan. Maignan è un ragazzo molto sensibile, sapevo che volesse rimanere. Bisognava solo superare quel misunderstanding dell’estate. E che poi parasse. E sta parando”.

Contesto del match: orario e diretta

La partita Bologna‑Milan, valida per la ventitreesima giornata di Serie A, si giocherà martedì 3 febbraio alle 20.45 allo stadio Renato Dall’Ara e sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile anche tramite app su smart TV, Sky Q, console e altri dispositivi compatibili.

La scelta del martedì per questo posticipo è legata alla necessità di spalmare il turno su più giorni, in considerazione degli impegni europei e della Coppa Italia delle squadre coinvolte.