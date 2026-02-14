Nei test in Bahrain, Fernando Alonso ha tracciato un quadro netto della situazione in casa Aston Martin, evidenziando come le nuove monoposto, con la gestione dell’energia al centro, stiano riducendo il ruolo tradizionale del pilota.

Un’analisi senza filtri

Alonso ha spiegato che le aspettative erano alte, grazie all’arrivo di Adrian Newey, alla partnership con Honda e alla novità di dover progettare internamente il cambio. Tuttavia, la realtà in pista si è rivelata più complessa. “È complicato. Le aspettative esterne erano probabilmente molto alte, considerando l’arrivo di Newey, la partnership con Honda e tutto il resto”, ha dichiarato.

All’interno del team, invece, si è mantenuto un approccio più realistico, consapevole delle difficoltà tecniche legate alle nuove regole, all’integrazione della power unit Honda e alla gestione del cambio, un compito affrontato per la prima volta in fabbrica.

Il pilota ha sottolineato che l’aerodinamica e il peso saranno cruciali per il tempo sul giro, così come la power unit. Ha ammesso, tuttavia, che il ritardo nei chilometri accumulati rispetto agli altri team pesa: “Sicuramente siamo un po’ indietro; siamo partiti con il piede sinistro. Avendo saltato Barcellona, questo è per noi il primissimo test in assoluto: è la prima volta che mettiamo la macchina in pista. Non abbiamo fatto Filming Day, né nient’altro.

Stiamo scoprendo molte cose nuove e speriamo di metterle a posto”.

Il pilota al servizio dell’efficienza

Alonso ha poi affrontato il tema centrale: la gestione dell’energia sta cambiando la natura stessa del pilotaggio. “Tutta questa gestione dell’energia toglie un po’ di sfida al pilota. Come ho detto anche al lancio della vettura, credo che le auto migliori da guidare fossero quelle della fine degli anni ’90 e dei primi anni 2000: macchine leggere, con il vero suono della Formula 1, dove il tempo si trovava rischiando di più. Potevi affrontare una curva veloce in pieno, parzializzando appena e sentendo davvero l’auto; in breve, dovevi prenderti dei rischi come pilota”. Oggi, invece, “non c’è più bisogno di correre quei rischi, serve invece gestire l’energia.

Dobbiamo scaricare tutta la potenza sui rettilinei e assicurarci di non ‘usarla male’ nelle curve”.

Il risultato è che nelle curve si va quasi piano, per conservare energia per i tratti veloci. “Di conseguenza, la funzione principale del pilota — ovvero rischiare tutto in curva — sta un po’ scomparendo, perché l’efficienza energetica sul dritto è diventata più importante della velocità di percorrenza”.

Una visione condivisa

