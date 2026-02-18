Ad Anterselva, nella staffetta femminile di biathlon dei Giochi Olimpici Milano‑Cortina, la Francia ha conquistato l’oro con una prestazione netta, staccando di 51 secondi la Svezia e di 1 minuto e 7 secondi la Norvegia. L’Italia, schierata con Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi, partiva tra le favorite ma ha chiuso solo undicesima, penalizzata da una prova al poligono ben al di sotto delle aspettative.

Una gara amara per le azzurre

Le atlete italiane hanno faticato fin dalle prime battute, soprattutto al poligono, dove le difficoltà si sono tradotte in ritardi che hanno compromesso la rimonta.

Nonostante il talento del quartetto, la squadra non è riuscita a trovare il ritmo giusto e ha pagato caro ogni errore, chiudendo lontana dalle posizioni di vertice.

Contesto e prospettive

La Francia ha confermato il suo dominio nella disciplina, mentre l’Italia dovrà riflettere su questa prova deludente. Il risultato evidenzia la necessità di maggiore precisione e coesione in gara, elementi fondamentali in una staffetta dove ogni frazione conta.

In un contesto più ampio, la prestazione delle azzurre si inserisce in una giornata difficile per il biathlon italiano, che dopo l’oro di Lisa Vittozzi nell’inseguimento femminile, sperava in un altro risultato di rilievo. La delusione di oggi evidenzia quanto sia sottile il confine tra successo e fallimento in una disciplina così tecnica e imprevedibile.