La neve è tornata protagonista ad Anterselva, nella Biathlon Arena, nel giorno di riposo che precede le ultime due gare dei Giochi invernali Milano‑Cortina. Una depressione mediterranea ha infatti portato precipitazioni da sud, annunciate come intense nel corso della giornata. Di conseguenza, è stata prevista un’unica sessione di allenamento per atleti uomini e donne, in programma tra le 13 e le 14.30.

La decisione di concentrare gli allenamenti in una sola sessione è maturata con l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’efficienza delle prove, considerate le condizioni meteo avverse.

Le gare di mass start sono fissate per venerdì e sabato.

Allenamenti a porte chiuse e viabilità

Gli allenamenti si stanno svolgendo a porte chiuse, una scelta volta a evitare ulteriori disagi alla viabilità nella valle, già messa a dura prova nei giorni scorsi a causa dell’elevato afflusso di spettatori. Le autorità locali hanno confermato che non sono previsti particolari problemi alla circolazione.

Anterselva, tempio del biathlon olimpico

Anterselva, sede designata per le gare di biathlon dei Giochi invernali 2026, si conferma un impianto di eccellenza riconosciuto a livello internazionale. L’Arena Alto Adige, conosciuta anche come Anterselva Biathlon Arena, vanta una lunga storia di ospitalità per numerose tappe di Coppa del Mondo e Campionati Mondiali.

Situata nella Valle di Anterselva, a circa 1600 metri di altitudine, la struttura accoglie le competizioni olimpiche di biathlon dall’8 al 21 febbraio. Il programma prevede undici gare, che includono sprint, inseguimento, individuale, partenza in linea e staffette maschili, femminili e miste.

La tradizione e la consolidata esperienza organizzativa della struttura hanno reso Anterselva una scelta naturale per ospitare le gare olimpiche, assicurando standard tecnici e logistici di altissimo livello.