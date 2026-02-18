Mentre tutti aspettavano la sfida tra Remco Evenepoel e Isaac Del Toro, è stato Antonio Tiberi a conquistare un po' a sorpresa il primo arrivo in salita dell'UAE Tour. Per questa terza tappa, la corsa emiratina ha proposto la scalata a Jebel Mobrah, una salita molto impegnativa, con gli ultimi 6 chilometri ben oltre il 10% di pendenza media.

Tiberi riprende e scavalca Gall, poi la vittoria

Antonio Tiberi ha mostrato un modo nuovo di interpretare la corsa, più propositivo e intraprendente. Il corridore del Team Bahrain ha attaccato presto, invogliato anche dalle difficoltà del leader della generale Remco Evenepoel, rimasto presto staccato e dall'atteggiamento insolitamente prudente di Isaac Del Toro.

Tiberi è andato a raggiungere e scavalcare Felix Gall, che aveva attaccato per primo, mantenendo un bel passo forte e regolare. Del Toro è poi entrato prepotentemente in azione, rimontando in maniera molto efficace per portarsi all'inseguimento di Tiberi, ma quando il distacco era ormai incolmabile. Il corridore laziale ha così conquistato la vittoria di tappa davanti a Del Toro e Van Eetvelt, con 15'' e 29'', mentre Evenepoel ha concluso la sua difficile giornata con oltre due minuti di ritardo.

'Aspettavo questo giorno'

"È incredibile. È come un sogno che si avvera" ha dichiarato Antonio Tiberi nella consueta intervista del dopo corsa. "Sognavo una vittoria come questa da quando sono diventato professionista.

Ora finalmente è successo. Mi sentivo bene dall'inizio della stagione. Aspettavo questo giorno. Finalmente, oggi è arrivato" ha aggiunto Tiberi, alla prima vittoria in una corsa del calendario World Tour del ciclismo.

Tiberi ha spiegato di aver preso coraggio vedendo i due grandi favoriti un po' indietro. "Ero tra i primi. Ho visto Remco perdere qualche metro, e nemmeno Del Toro c'era. Così ho pensato: forse è una buona giornata per me, ma forse stanno aspettando il finale. Comunque, ho cercato di fare la mia gara. Ho attaccato e ho continuato a spingere al massimo fino al traguardo" ha spiegato il corridore del Team Bahrain.

"Ho sentito alla radio che Del Toro stava recuperando rapidamente.

Nell'ultimo chilometro, ho davvero messo ogni grammo di energia che mi rimaneva sui pedali. Ho spinto a tutto gas fino al traguardo" ha concluso Antonio Tiberi, che ora guida la classifica generale con 21'' su Del Toro e 1' su Tejada.