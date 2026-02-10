Arianna Fontana, portabandiera azzurra e leggenda dello short track, ha guidato l’Italia alla vittoria nella staffetta mista 2000 metri alle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina, conquistando la medaglia d’oro. In Valtellina, sua terra d’origine, le campane hanno suonato a festa per celebrare il trionfo.

La staffetta mista azzurra sul tetto del mondo

La competizione ha visto in pista per l’Italia Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel ed Elisa Confortola. Grazie a una prestazione brillante, gli azzurri hanno superato Canada e Belgio, con la Cina ai piedi del podio.

Fontana ha realizzato il sorpasso decisivo sulla Cina durante la finale, aggiudicandosi così la dodicesima medaglia olimpica in carriera e salendo sul podio per la sesta Olimpiade consecutiva, un record nella disciplina dello short track.

Il legame indissolubile con la Valtellina

La vittoria ha acceso l’entusiasmo in Valtellina, dove le campane hanno risuonato in segno di festa per celebrare il successo della campionessa. Fontana, originaria di Sondrio, ha così unito il trionfo sportivo al forte legame con il suo territorio, dimostrando come le radici possano alimentare grandi imprese.

Un palmares da record

La performance di Fontana conferma il suo status di atleta più medagliata dello sport invernale italiano, con dodici medaglie olimpiche.

La staffetta mista ha rappresentato una delle principali speranze di podio per l’Italia nello short track, e la vittoria ha superato le aspettative, soprattutto dopo le eliminazioni precoci di alcune nazioni tradizionalmente forti nella disciplina, confermando la crescita del movimento azzurro.

Un trionfo dal forte valore simbolico

Il successo assume un valore simbolico anche per il territorio valtellinese, che ha risposto con entusiasmo al trionfo della sua campionessa. Le campane che suonano a festa rappresentano un omaggio collettivo a un’atleta che ha saputo incarnare l’orgoglio e la determinazione della sua terra, proiettando l’immagine di una Valtellina vincente e capace di grandi successi sportivi.