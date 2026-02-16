La Clasica de Almeria, corsa in linea che si è tenuta domenica 15 febbraio, si è conclusa con uno sprint particolarmente caldo. Grazie ad un percorso molto scorrevole, la gara era favorevole ai velocisti, che non si sono lasciati sfuggire l'occasione di giocarsi il successo. Nel finale la NSN ha preso in mano le redini del gruppo per guidare Biniam Girmay, che ha centrato la vittoria. I compagni del velocista eritreo hanno fatto un ottimo lavoro, ma dopo averlo pilotato si sono resi protagonisti di un comportamente molto pericoloso e un po' antisportivo, rimanendo in mezzo alla strada per danneggiare gli sprinter che seguivano Girmay.

Arnaud De Lie à Eurosport, sur l’incident avec Lewis Askey à la #ClasicadeAlmeria2026 : "NSN a fait un beau train mais c'est dommage que les poissons-pilotes restent dans le champ (...) C'était moi ou lui. J’ai eu de la chance, je suis resté sur le vélo."pic.twitter.com/mxwwXsAf3w — Le Gruppetto (@LeGruppetto) February 15, 2026

Il contatto Askey - De Lie

Soprattutto Lewis Askey ha creato una situazione molto rischiosa. Concluso il suo turno di lavoro in testa, Askey non si è spostato dalla parte sgombra della strada, ma si è fatto inghiottire dal gruppo lanciato a tutta velocità e con la battaglia dei velocisti intenti a tenere le prime posizioni. Procedendo a velocità ridotta, il corridore della NSN ha creato uno sbarramento di cui ha fatto le spese Arnaud De Lie.

Il belga si è trovato bloccato e ha dovuto farsi largo spostando Askey in maniera decisa, una manovra che gli ha fatto perdere tempo e posizioni e ha pregiudicato la sua volata.

'Nel finale c'è stato quasi un incidente'

Nel dopo corsa, De Lie ha accusato i corridori della NSN per questo comportamento pericoloso. "Quelli della NSN hanno fatto un bel ritmo per tirare la volata. E' un peccato che poi siano rimasti in mezzo alla strada" ha commentato il belga della Lotto.

"Askey ha continuato a ostacolarmi, nel finale c'è stato quasi un incidente, ma era o lui o io. Sono stato fortunato perché sono rimasto in sella" ha aggiunto De Lie.

Nonostante la delusione per questo epilogo, Arnaud De Lie si è detto comunque soddisfatto per le sensazioni avvertite in corsa.

"Sono molto contento delle mie gambe", ha detto. "Sono stato molto bravo."

Arnaud De Lie continuerà la sua stagione con la Volta Algarve, dal 18 al 22 febbraio, quindi correrà il weekend d'apertura della stagione del ciclismo belga, con la Het Nieuwsblad e la Kuurne Bruxelels Kuurne tra sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo.