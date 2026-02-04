Nonostante la buona prestazione di Simone Fontecchio, autore di 18 punti, 6 rimbalzi, 2 assist e una stoppata in quasi 34 minuti di gioco, Miami subisce una sconfitta interna contro Atlanta.

Miami cede agli Hawks

La partita, disputata al Kaseya Center, vede gli Heat cedere per 127‑115 agli Hawks. La squadra di Atlanta è stata trascinata da Jalen Johnson, autore di una tripla doppia da 29 punti, 11 rimbalzi e 11 assist, e dal contributo dalla panchina di CJ McCollum con 26 punti.

La prestazione di Fontecchio

Simone Fontecchio parte ancora una volta nel quintetto base e conferma il suo impatto sul campo con una prova solida: 18 punti, 6 rimbalzi, 2 assist e una stoppata in quasi 34 minuti.

Tuttavia, il suo contributo non è stato sufficiente per evitare la sconfitta casalinga.

Atlanta domina con efficacia

Gli Hawks hanno imposto il loro ritmo fin dall’inizio, grazie alla tripla doppia di Johnson e alla precisione offensiva di McCollum. La squadra di Atlanta ha controllato il match, sfruttando anche la maggiore profondità del roster e la produzione dalla panchina.

Dettagli della partita

Miami ha faticato a contenere la pioggia di triple degli avversari: Atlanta ha realizzato ventuno tiri da tre punti contro gli otto degli Heat. La panchina degli Hawks ha contribuito con 68 punti, guidata dai 26 di McCollum. Fontecchio, secondo miglior realizzatore degli Heat, ha chiuso con 18 punti (7/15 al tiro, 2/8 da tre, 2/2 ai liberi), 6 rimbalzi e 2 assist in 34 minuti.