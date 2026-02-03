Martedì a Ostrava, nell’Atletická Hala, si svolgerà una tappa europea di livello Gold del World Indoor Tour. L’evento vedrà la partecipazione di diversi atleti italiani di rilievo, tra cui spiccano il confronto nel salto in lungo tra Mattia Furlani e il greco Miltiadis Tentoglou, oltre alla presenza di Zaynab Dosso nei 60 metri femminili.

Il confronto nel salto in lungo

Mattia Furlani si contenderà la vittoria nella gara di salto in lungo con il campione greco Miltiadis Tentoglou. La competizione vedrà anche la partecipazione del giovane bulgaro Bozhidar Saraboyukov.

La sfida indoor tra Furlani e Tentoglou rappresenta uno dei momenti più attesi del meeting.

Dosso nei 60 metri e il mezzofondo azzurro

Zaynab Dosso sarà protagonista nei 60 metri femminili. Tra le sue principali avversarie figurano la ceca Karolina Manasova, la britannica Amy Hunt e la lussemburghese Patrizia Van der Weken. La rappresentanza italiana nel mezzofondo sarà garantita da Marta Zenoni nei 1500 metri e da Pietro Arese nei 3000 metri.

Programma e contesto dell’evento

Il meeting prenderà il via con la cerimonia d’apertura, seguita dalle batterie dei 60 ostacoli maschili. Il programma prevede inoltre le batterie dei 60 metri femminili, i 1500 femminili, la gara di salto in lungo e i 3000 maschili.

L’evento sarà coperto in diretta testuale.

Il Czech Indoor Gala di Ostrava

Il Czech Indoor Gala di Ostrava si conferma come una delle tappe più prestigiose del World Indoor Tour Gold, offrendo un programma di alto livello con sfide internazionali. L’arena ospiterà atleti di calibro europeo e mondiale, pronti a misurarsi in una delle competizioni indoor più attese del circuito.