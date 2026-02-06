La giornata che apre i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 è segnata da una decisione controversa che ha sollevato un acceso dibattito nel panorama sportivo e mediatico italiano. Auro Bulbarelli, storica voce delle telecronache del ciclismo di RaiSport, è stato escluso dal suo ruolo di telecronista per la cerimonia inaugurale dell'evento, a seguito di un'anticipazione che è stata giudicata inopportuna dai vertici della Rai e dal Quirinale.

La gaffe che ha irritato il Quirinale

Bulbarelli, attualmente vicedirettore di RaiSport e conosciuto soprattutto come telecronista del ciclismo, era stato scelto come prima voce per la cerimonia che si svolgerà stasera, venerdì 6 febbraio, allo stadio di San Siro.

L'incarico però è stato cancellato per una sfortunata uscita pubblica di Bulbarelli. Durante la presentazione della copertura Rai per i Giochi Olimpici, il telecronista ha accennato a quella che avrebbe dovuto essere una “sorpresa clamorosa” legata alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, paragonandola al celebre momento in cui la Regina Elisabetta apparse insieme a James Bond in apertura dei Giochi di Londra 2012.

Tuttavia, invece di creare un momento di attesa e coinvolgimento, le sue parole hanno generato immediato imbarazzo tra i dirigenti Rai e i rappresentanti istituzionali presenti all’evento. Le reazioni sono state tempestive: la Fondazione Milano-Cortina ha prontamente smentito l’accenno fatto da Bulbarelli, mentre il Quirinale ha manifestato la propria irritazione, portando a una serie di telefonate interne che hanno richiesto una chiara presa di distanza da parte dei vertici aziendali della Rai.

Petrecca si autonomina per la cerimonia inaugurale

La rimozione di Bulbarelli dalla telecronaca dell’inaugurazione ha colto di sorpresa molti, non solo per il suo prestigio come figura di riferimento nel panorama sportivo italiano, ma anche per l'importanza dell'evento stesso, considerato un banco di prova significativo per l’immagine del Paese in vista dei giochi. La sua esclusione ha scatenato reazioni contrastanti tra i fan, che vedono in lui un simbolo di competenza e passione per lo sport, e coloro che ritengono fosse giusto mantenere un certo riserbo in merito agli eventi istituzionali.

A sostituire Bulbarelli sarà il direttore di RaiSport, Paolo Petrecca, che ha deciso di assumere in prima persona il ruolo di telecronista per la cerimonia di San Siro.