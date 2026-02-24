Sta per entrare nel vivo la seconda finestra delle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027. L’Italia di Luca Banchi si prepara ad affrontare la Gran Bretagna in due partite cruciali: la prima a Newcastle-upon-Tyne e la seconda a Livorno. L’attenzione si concentra sui giocatori britannici che potrebbero rivelarsi determinanti in queste sfide.

Protagonisti in campo e possibili assenze

Tra i giocatori più attesi figura Quinn Ellis, elemento chiave della nazionale britannica e dell’EA7 Milano. Tuttavia, è probabile che non sia disponibile per la prima partita a causa dei suoi impegni con il club, mentre dovrebbe essere presente nella seconda.

Volti noti del basket italiano nella nazionale britannica

La Gran Bretagna schiera diversi giocatori già noti al pubblico italiano. Carl Wheatle, guardia-ala, sta vivendo un momento di forma eccellente a Venezia e rappresenta una delle principali opzioni offensive. Akwasi Yeboah, attualmente al Trabzonspor, è un altro ex giocatore del campionato italiano (Trapani) con una notevole capacità realizzativa. Completano il roster britannico giocatori con esperienza nel nostro campionato come Tarik Phillip (ex Venezia), Gabe Olaseni (ex Sassari) e Dan Akin (già visto a Scafati).

Regia e leadership: Nelson e Hesson

Luke Nelson, play-guardia ora al Sopron, è un altro elemento da tenere sotto osservazione.

Capace di garantire punti e qualità in cabina di regia, può rivelarsi un giocatore determinante. Myles Hesson, veterano sotto la guida di Marc Steutel, ha mantenuto una media di diciassette virgola cinque punti nella prima finestra, confermandosi una minaccia costante per le difese avversarie.

Contesto e prospettive della sfida

La Gran Bretagna si presenta come un avversario solido, forte di giocatori che hanno maturato esperienza nel campionato italiano e che possiedono le qualità per mettere in difficoltà la difesa azzurra. La possibile assenza di Ellis nella prima partita potrebbe rappresentare un vantaggio per l’Italia, ma la presenza di altri elementi di spicco come Wheatle, Yeboah, Nelson e Hesson assicura un livello competitivo elevato per entrambe le gare.