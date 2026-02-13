Il Barcellona ha celebrato il suo atteso ritorno al Camp Nou dopo un’assenza di 909 giorni, imponendosi con un netto 4-0 sull’Athletic Bilbao. La squadra catalana ha ritrovato il proprio pubblico e lo storico stadio con una serata memorabile, caratterizzata da una prestazione convincente.

Il trionfo blaugrana nel ritorno a casa

La partita contro l’Athletic Bilbao ha visto il Barcellona imporsi con autorevolezza. Le reti sono state siglate da Lewandowski, una doppietta di Ferran Torres e Fermin López. Questo risultato ha permesso ai blaugrana di festeggiare nel modo più opportuno il rientro nella propria arena casalinga, dopo un prolungato periodo di assenza dovuto ai lavori di ristrutturazione.

Entusiasmo dei tifosi e prova di forza della squadra

Il pubblico del Camp Nou ha accolto la squadra con grande entusiasmo, e i giocatori hanno risposto con una prestazione di alto livello. La vittoria per 4-0 rappresenta un segnale significativo per il Barcellona, capace di sfruttare l’occasione per rilanciarsi davanti ai propri sostenitori.

La serata è stata pervasa da un clima di festa e da una notevole partecipazione sugli spalti, a testimonianza del profondo legame tra la squadra e la città. Il ritorno al Camp Nou segna l’inizio di un nuovo capitolo per il club catalano, che ora guarda con rinnovata fiducia ai prossimi impegni stagionali.