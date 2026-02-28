Il commissario tecnico della nazionale italiana di basket, Luca Banchi, ha commentato la convincente vittoria degli Azzurri sulla Gran Bretagna a Newcastle. Banchi ha sottolineato la concentrazione della squadra fin dall’inizio e la necessità di voltare pagina in vista del match di ritorno.

Una vittoria corale e ben distribuita

“I ragazzi sono rimasti concentrati fin dall’inizio e il fatto che in 11 su 12 abbiano segnato questa sera significa che sono stati ben distribuiti minuti e responsabilità”. Con queste parole, Banchi ha evidenziato la prova corale della squadra, capace di coinvolgere quasi tutti i giocatori in campo e di distribuire equamente minuti e responsabilità.

Resettare per Livorno

Il tecnico ha poi aggiunto: “Con questa formula, la vittoria di stasera è un piccolo passo e ora dobbiamo resettare tutto per presentarci a Livorno e offrire una prestazione di livello contro una squadra che avrà in più Quinn Ellis e il desiderio di rivalsa per la sconfitta di stasera”. L’attenzione è già rivolta al ritorno in programma lunedì.

Banchi ha anche commentato l’esordio in azzurro di Giovanni Veronesi: “Ha lavorato bene fin dal primo giorno di raduno, è protagonista nel club e ho pensato che farlo partire in quintetto potesse aiutarlo a gestire meglio il sovraccarico di emozioni. Bravi i compagni ad aiutarlo”.

Veronesi, visibilmente emozionato, ha definito l’esperienza come “un sogno che diventa realtà.

Ho fatto qualche errore e il coach me lo ha fatto notare ma fa parte del percorso e ho il forte desiderio di migliorare”.

Contesto e statistiche della vittoria

La vittoria per 93‑57 a Newcastle rappresenta il secondo successo dell’Italia nel girone di qualificazione al Mondiale 2027, consolidando la leadership nel gruppo D. La squadra ha dominato in ogni fase del match, con un avvio travolgente e un vantaggio massimo di 38 punti nel quarto periodo. In evidenza Nico Mannion con 19 punti e 5 assist, seguito da Amedeo Della Valle (11 punti) e Momo Diouf (10 punti, 6 rimbalzi, 3 assist). Anche Veronesi ha contribuito con 8 punti e 3 rimbalzi nel suo esordio in maglia azzurra. Undici giocatori su dodici hanno segnato, confermando la distribuzione dei carichi e delle responsabilità evidenziata da Banchi.