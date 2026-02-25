La Nazionale italiana femminile di basket ha ufficializzato le quattordici convocate per il torneo pre‑Mondiale di San Juan, a Porto Rico, in programma dall’11 al 17 marzo. Il gruppo, guidato da coach Andrea Capobianco, si radunerà a Roma il pomeriggio del 4 marzo, con la presentazione ufficiale alla stampa il giorno successivo. Il 6 marzo la squadra partirà alla volta di Porto Rico, con scalo a Madrid.

Le novità nel roster

Il nucleo della squadra è quello che ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di Atene, con l’unica assenza di Stefania Trimboli.

Le novità sono rappresentate da Martina Kacerik, Carlotta Zanardi e Cristina Osazuwa. Per la lunga del Geas, Cristina Osazuwa, si tratta della prima convocazione in Nazionale Senior, segnale di un rinnovamento graduale ma mirato. Laura Spreafico si unirà al gruppo il 7 marzo, al termine dell’impegno con il club Avenida Salamanca.

Calendario e obiettivi

L’Italia esordirà l’11 marzo contro Porto Rico alle ore 20 locali (le 1 del 12 marzo in Italia), poi affronterà la Nuova Zelanda il 12 marzo alle 22, gli Stati Uniti il 14 marzo alle 22, la Spagna il 15 marzo alle 22 e infine il Senegal il 17 marzo alle 19. Il torneo assegna undici posti per il Mondiale di Berlino (4‑13 settembre), ai quali si aggiungono le nazionali già qualificate: Germania (Paese ospitante), Australia, Belgio, Nigeria e Stati Uniti.

Parole del coach

Coach Capobianco ha sottolineato l’importanza del raduno: “Sarà un raduno particolare, con una sola giornata a Roma e poi il resto del lavoro in Porto Rico, per assorbire le cinque ore di fuso nel minor tempo possibile. Dobbiamo farci trovare pronti per la prima partita tutt’altro che semplice contro le padrone di casa. Ripartiamo da un gruppo consolidato, dobbiamo ricordarci tutto ciò che è stato fatto per raggiungere la medaglia di Bronzo. Non abbiamo scelta se non quella di mettere in campo la nostra migliore pallacanestro. L’impegno sarà complesso sotto tanti punti di vista ma faremo di tutto per ottenere la qualificazione al Mondiale.”

Contesto internazionale delle qualificazioni

Il torneo pre‑Mondiale di San Juan fa parte dei quattro eventi di qualificazione alla FIBA Women’s World Cup 2026, che si giocherà in Germania dal 4 al 13 settembre. Le altre sedi dei tornei pre‑Mondiali sono Istanbul (Turchia), Lione‑Villeurbanne (Francia) e Wuhan (Cina), tutti in programma dall’11 al 17 marzo 2026.