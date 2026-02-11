Matteo Berrettini ha conquistato l’accesso al secondo turno dell’Argentina Open, torneo ATP 250 in corso a Buenos Aires. L’azzurro si è imposto sul campo in terra rossa con un punteggio di 7‑5, 7‑5 contro la wild card argentina Federico Coria.

Il match e il contesto

Berrettini, ottava testa di serie del seeding, ha superato Coria con due set identici, entrambi chiusi 7‑5. Al secondo turno affronterà il ceco Vit Kopriva.

Le parole del protagonista

“Mi sono allenato duro per venire qui. L’atmosfera è stata bellissima e la partita ha avuto alti e bassi, ma sono felice soprattutto di essere tornato in campo”, ha dichiarato Berrettini al termine dell’incontro.

Il rientro dopo l'infortunio

Il successo rappresenta il rientro ufficiale di Berrettini nel circuito dopo il forfait agli Australian Open a causa di un problema agli addominali. Il match, più combattuto di quanto suggerisca il punteggio, si è concluso in due ore e quattordici minuti. Nel primo set l’azzurro ha annullato sette palle break prima di trovare lo strappo decisivo al dodicesimo game; nel secondo set, dopo un iniziale break a zero, Coria ha reagito e si è riportato in parità, ma Berrettini ha chiuso nuovamente al dodicesimo gioco.