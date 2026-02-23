La sconfitta di Jannik Sinner nei quarti dell’ATP 500 di Doha contro il ceco Jakub Mensik non rappresenta una tragedia. L’ex capitano di Coppa Davis, Paolo Bertolucci, invita a non drammatizzare un momento negativo nella carriera del tennista altoatesino, sottolineando come sia normale attraversare fasi meno brillanti.

Analisi delle cause

Bertolucci ha evidenziato come la sconfitta non sia attribuibile a un singolo fattore, ma a una combinazione di concause. Ha osservato una minore lucidità e un certo “imballamento” nel gioco di Sinner, forse dovuto a un intenso carico di preparazione e all’introduzione di nuove soluzioni tecniche non ancora completamente assimilate.

In alcuni momenti decisivi, come nel quinto set perso in Australia contro Novak Djokovic e nel terzo contro Mensik, è mancato un po’ di ardore.

Un messaggio di fiducia

L’ex Davisman ha voluto rassicurare, ricordando che queste fasi sono normali in una carriera sportiva e anche all’interno di una singola stagione. L’elemento cruciale, secondo Bertolucci, è che Sinner “sappia cosa fare”, e dalle sue stesse parole sembra emergere questa consapevolezza. È stato inoltre riconosciuto il valore dell’avversario, Jakub Mensik, descritto come “un signor giocatore” capace di incutere timore quando è in forma, avendo già vinto un torneo di categoria ‘mille’.

La prospettiva dell'ex capitano

Le considerazioni di Bertolucci, riportate anche dal Corriere dello Sport all’ANSA, ribadiscono che la sconfitta non è da considerare una tragedia.

L’attenzione si sposta sulla capacità del tennista di gestire questi momenti e di ripartire con rinnovata determinazione. La riflessione sulla mancanza di ardore e sul lavoro tecnico in corso offre una chiave di lettura per comprendere le recenti prestazioni, unitamente al possibile sovraccarico fisico. La figura di Mensik viene confermata come quella di un avversario di alto livello, la cui prestazione va contestualizzata nel merito.