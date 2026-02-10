La prima settimana di gare ad Anterselva entra nel vivo con la 15 km individuale femminile di biathlon, in programma mercoledì 11 febbraio, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. L’Italia, padrona di casa, punta sulle sue atlete di punta, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, chiamate a una prestazione di altissimo livello al tiro per ambire al podio.

Dettagli della competizione

Contesto e favorite

Nel format dell’individuale, ogni errore al poligono comporta un minuto di penalità, elemento che rende la gara particolarmente imprevedibile. La favorita della vigilia è indicata in Lou Jeanmonnot. Tra le altre atlete in lizza per la vittoria figurano le rappresentanti francesi, la tedesca Franziska Preuss, le sorelle svedesi Elvira e Hanna Oeberg, la norvegese Maren Kirkeeide e la finlandese Suvi Minkkinen.

Calendario ufficiale

Secondo il calendario ufficiale del biathlon alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026, la 15 km individuale femminile è confermata per mercoledì 11 febbraio alle ore 14.15 ad Anterselva. La copertura televisiva includerà Rai 2 HD e RaiSport HD, con streaming su Rai Play, Eurosport 1‑2, Discovery Plus, DAZN e HBO Max. La diretta testuale sarà offerta da OA Sport.