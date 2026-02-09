Domani, martedì 10 febbraio, sulle nevi di Anterselva si disputerà la 20 km individuale maschile di biathlon. Tra i principali protagonisti attesi vi sarà Tommaso Giacomel. Il biatleta trentino, attuale vice‑campione mondiale in carica di questa disciplina, scenderà in pista con il pettorale numero 52, con partenza prevista per le ore 13.56.

Programma e copertura televisiva

La competizione avrà inizio alle ore 13.30. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 HD. Per chi preferisce lo streaming, la diretta sarà disponibile su RaiPlay, Discovery Plus e HBO Max.

Altri canali come Eurosport 2 HD e DAZN inizieranno la loro copertura a partire dalle 13.55. Per seguire ogni istante della competizione, OA Sport offrirà una diretta live testuale.

Il ruolo di Giacomel e i possibili avversari

Tommaso Giacomel arriva a questo importante appuntamento dopo una stagione di grande rendimento in Coppa del Mondo, che lo ha visto conquistare quattro vittorie e ben sei podi. La sua consolidata esperienza e il titolo mondiale conquistato nell’individuale lo posizionano come una carta da medaglia per la squadra italiana. Tra gli atleti che potrebbero inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice figura anche il veterano Lukas Hofer. Tuttavia, il favorito tecnico della vigilia resta il francese Eric Perrot.

Contesto e precedenti

Giacomel ha già dimostrato il suo valore conquistando l'argento nella 20 km individuale ai Mondiali di Lenzerheide, un risultato che lo ha confermato tra i migliori interpreti mondiali in questa specialità. Il suo percorso in Coppa del Mondo è stato caratterizzato da una costanza di rendimento di alto livello, con successi e piazzamenti che ne hanno rafforzato la leadership tecnica all'interno del panorama internazionale.