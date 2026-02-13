Tommaso Giacomel ha concluso la sprint maschile di biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026 al ventiduesimo posto. La competizione, disputata oggi ad Anterselva, ha visto l'atleta azzurro commettere tre errori al poligono, accumulando un ritardo di un minuto e quarantatré secondi dal vincitore. Questo risultato compromette significativamente le sue possibilità nella gara a inseguimento prevista per domenica.

La medaglia d'oro è andata al francese Quentin Fillon Maillet, autore di una prestazione impeccabile al tiro. Completano il podio i norvegesi Vetle Sjaastad Christiansen (argento) e Sturla Holm Lægreid (bronzo).

Tra gli altri atleti italiani in gara, Lukas Hofer si è classificato tredicesimo, mentre Nicola Romanin ha raggiunto il sedicesimo posto.

Le dichiarazioni di Giacomel e il morale degli azzurri

“Ho fallito. Credo che questa fosse la gara più adatta a me, sono deluso. Il peggio è questo, arrivare qui tra i favoriti e poi performare così male”, ha ammesso Giacomel, senza cercare giustificazioni. Riguardo alla gara di inseguimento, ha aggiunto: “La gara di domenica è già compromessa”, ma ha voluto mantenere un atteggiamento positivo: “L’Olimpiade non è finita”, proiettando la sua attenzione sulla mass start.

Lukas Hofer, che partirà domenica con un distacco di un minuto e ventidue secondi, ha dichiarato: “Crederci fino all’ultimo, per cui vedremo”.

Nicola Romanin, convocato all’ultimo momento, ha condiviso la sua emozione: “Vedere mio figlio di due anni e mezzo prima di partire mi ha gasato e sono riuscito a fare bene”.

Analisi dei risultati e prospettive future

Giacomel ha totalizzato tre errori al poligono, chiudendo con un distacco di 1’43"4 dal vincitore Fillon Maillet, che ha fermato il cronometro in 22’53"1. Christiansen ha conquistato l'argento a +13"7, Lægreid il bronzo a +15"9. Hofer, con un solo errore, si è piazzato tredicesimo a +1’22"1, mentre Romanin, autore di una gara pulita al poligono, ha concluso sedicesimo a +1’34"4.

Il risultato odierno rende quasi impossibile per Giacomel ambire a posizioni di vertice nella sprint di inseguimento.

Tuttavia, la sua determinazione rimane intatta in vista delle prossime prove in programma.

Contesto della gara e calendario

La sprint maschile di biathlon si è svolta oggi, tredici febbraio, ad Anterselva, presso l’Arena Alto Adige, come parte delle competizioni di biathlon dei Giochi di Milano‑Cortina 2026. La gara di inseguimento è fissata per domenica alle ore undici e quindici.

La sprint rappresenta una prova cruciale, poiché definisce l’ordine di partenza per la successiva gara di inseguimento. Un piazzamento di rilievo in questa fase può rivelarsi decisivo, mentre un ritardo consistente, come quello accumulato da Giacomel, rende la rincorsa al podio nella prova successiva estremamente ardua.