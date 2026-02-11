Oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, ad Anterselva si disputa la 15 km individuale femminile di biathlon, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina. La gara prenderà il via alle ore 14.15 e vede la Francia in posizione di forza, con Lou Jeanmonnot indicata come favorita. L’Italia punta su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer per un piazzamento sul podio.

Favorita la Francia, Italia in cerca di conferme

La leader della Coppa del Mondo, Lou Jeanmonnot, è considerata la principale candidata alla vittoria, grazie alla forma mostrata nella prova a squadre.

Con lei, Julia Simon e Justine Braisaz‑Bouchet completano un trio transalpino particolarmente temibile. L’Italia, dal canto suo, ripone fiducia in Lisa Vittozzi, apprezzata per la precisione al poligono, e in Dorothea Wierer, che ha già dimostrato in passato di saper eccellere in questo format.

Le azzurre al via e le attese per la gara

Il contingente italiano schiera quattro atlete: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Michela Carrara e Hannah Auchentaller. Vittozzi e Wierer sono le principali speranze per un risultato di rilievo, mentre Carrara e Auchentaller completano la squadra. La gara si svolgerà su quattro poligoni, con penalità di un minuto per ogni bersaglio mancato.

Contesto di stagione

Nel corso della stagione, Lou Jeanmonnot ha confermato la sua leadership in Coppa del Mondo, mentre Wierer e Vittozzi hanno ottenuto risultati significativi.

In particolare, Dorothea Wierer ha conquistato un podio nella sprint di Le Grand Bornand, chiudendo terza, e si è ripetuta nell’inseguimento, sempre sul terzo gradino del podio. Jeanmonnot, invece, ha vinto l’inseguimento e ha consolidato la sua posizione di vertice nella classifica generale.

La gara di oggi rappresenta un banco di prova importante per le azzurre, chiamate a confermare la forma mostrata in stagione e a contrastare la supremazia francese.