Martedì 10 febbraio, ad Anterselva, proseguirà il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con la 20 km individuale maschile. La competizione, in programma alle ore 13.30, vedrà la partecipazione di quattro atleti italiani: Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel.

Gli atleti italiani in gara

Patrick Braunhofer aprirà la partecipazione italiana, partendo con il pettorale numero 15. Elia Zeni seguirà con il numero 31, inserito nel secondo gruppo di partenza. Lukas Hofer e Tommaso Giacomel, invece, prenderanno il via nel gruppo principale, rispettivamente con i numeri 50 e 52.

Copertura televisiva e streaming

La diretta televisiva della gara sarà trasmessa su Rai 2 fino alle 14.15, per poi proseguire su Rai Sport HD. Lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus e HBO Max. A partire dalle 13.55, la competizione sarà visibile anche su Eurosport 2 e DAZN. OA Sport offrirà una Diretta Live testuale per seguire ogni momento della competizione.