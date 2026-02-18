Oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, ad Anterselva prende il via la staffetta femminile di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Il quartetto azzurro, composto da Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi, è pronto a scendere in pista alle ore 14.45 con l’obiettivo di giocarsi una medaglia, nonostante la Francia sia considerata la grande favorita.

Le premesse della gara

La Francia arriva alla prova con un bottino impressionante: quattro ori, tre argenti e due bronzi nel biathlon finora, e parte con i favori del pronostico.

L’Italia, forte dell’oro nella pursuit femminile con Vittozzi e dell’argento nella staffetta mista, punta a restare nel gruppo di testa e sfruttare ogni occasione per sorprendere.

Condizioni e strategie

Le condizioni meteo sono favorevoli: vento praticamente assente, temperatura intorno allo zero, umidità in aumento. Questi fattori potrebbero favorire gli azzurri nella preparazione degli sci, un elemento cruciale per la performance. Il primo poligono sarà decisivo per capire le reali ambizioni dell’Italia.

Contesto e precedenti stagionali

La staffetta femminile 4×6 km è una delle gare più attese del programma olimpico di biathlon. La Francia è storicamente dominante, mentre l’Italia ha mostrato segnali incoraggianti nella stagione in corso, con due podi in Coppa del Mondo (Östersund e Ruhpolding). Il quartetto azzurro ha dimostrato affidabilità e potenziale, soprattutto grazie all’esperienza di Wierer e Vittozzi.