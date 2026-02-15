Domani, lunedì 16 febbraio, si terrà allo Snow Park di Livigno la finale del Big Air femminile, un appuntamento cruciale in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'Italia sarà rappresentata da due atlete di talento: Flora Tabanelli e Maria Gasslitter.

Orari delle manche e diretta televisiva

La competizione si articolerà in tre manche, previste in serata e trasmesse in diretta su Rai 2. Il via è fissato per le 19.30 con la prima manche, seguita dalla seconda alle 19.53 e dalla terza alle 20.17.

Copertura televisiva, streaming e diretta testuale

La finale sarà visibile in chiaro su Rai 2 e Rai Sport+HD, con una programmazione che potrebbe alternarsi ad altri eventi sportivi. Lo streaming sarà garantito da Rai Play, anch'esso soggetto a possibili sovrapposizioni. Una copertura più estesa è prevista su Discovery Plus ed HBO Max. Anche Eurosport 1 trasmetterà la gara, con accesso possibile tramite piattaforme come DAZN, Tim Vision e Prime Video per gli abbonati. Per chi desidera seguire l'evento minuto per minuto, OA Sport offrirà una diretta testuale completa.

Le atlete italiane in gara

Flora Tabanelli ha conquistato l'accesso alla finale posizionandosi al sesto posto nelle qualificazioni.

Nonostante abbia completato solo due delle tre run previste, ha dimostrato un notevole potenziale e ampi margini di miglioramento. Maria Gasslitter, già protagonista nella finale dello slopestyle, ha confermato il suo eccellente stato di forma anche nella disciplina del Big Air, assicurandosi un posto tra le migliori.

Il calendario del freestyle

Il programma dello sci freestyle prevede la finale del Big Air femminile per lunedì 16 febbraio, con le tre manche che si svolgeranno rispettivamente alle 19.30, 19.53 e 20.17. L'intero evento di freestyle si estende dal 7 al 21 febbraio, offrendo un totale di quindici titoli in palio in diverse specialità.