Elana Meyers‑Taylor chiude al comando la sesta e ultima prova del bob a 2 femminile, disputata sulla pista intitolata a Eugenio Monti a Cortina, in vista della gara olimpica di domani. La prova, tutt’altro che decisiva, ha visto molte atlete rinunciare alla discesa per preservare energie.

Una prova interlocutoria

La sesta prova è stata caratterizzata da un clima di attesa: molte concorrenti, tra cui Giada Andreutti, Simona De Silvestro, Debora Annen, Melanie Hasler, Cynthia Appiah, Kaillie Humphries, Kaysha Love, Laura Nolte, Kim Kalicki, Lisa Buckwitz, Melissa Lotholz, Viktoria Cernanska, Margot Boch, Yooran Kim, Mingiming Huai, Ying Qing, Bree Walker e Sarah Blizzard, hanno scelto di non scendere in pista, preferendo risparmiare energie in vista della gara vera e propria.

Meyers‑Taylor al top, programma verso la gara

Nonostante l’assenza di molte avversarie, Elana Meyers‑Taylor ha fatto registrare il miglior tempo con 57"32. Alle sue spalle si sono piazzate la britannica Adele Nicoll a 37 centesimi e la canadese Bianca Ribi a 72 centesimi. In quarta posizione si è classificata l’austriaca Katrin Beierl a 87 centesimi.

Il programma prosegue con la gara che assegnerà le medaglie: domani, venerdì 20 febbraio, si terranno la prima manche alle ore 18.00 e la seconda alle ore 19.50. Sabato 21 febbraio è in programma la terza manche alle ore 19.00, seguita dalla quarta e decisiva alle ore 21.05.

Contesto e significato della prova

La scelta di molte atlete di non partecipare alla sesta prova riflette una strategia comune nelle competizioni di alto livello: preservare le energie per le manche decisive. In questo contesto, il tempo di Meyers‑Taylor assume valore più simbolico che competitivo, confermando comunque la sua forma e la sua determinazione in vista della gara.