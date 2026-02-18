Lisa Buckwitz ha conquistato il miglior tempo nella terza prova del bob a due femminile, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, disputata sul tracciato intitolato a Eugenio Monti. La tedesca ha fermato il cronometro su 57”12, precedendo di 11 centesimi la connazionale Laura Nolte. Sul podio virtuale si è inserita la statunitense Kaillie Humphries, terza a 14 centesimi.

In una prova caratterizzata da un equilibrio serrato in vetta, la canadese Kim Kalicki si è piazzata quarta a 25 centesimi, seguita dalla statunitense Kaysha Love a 41 e dall’austriaca Katrin Beierl a 42.

La nostra Giada Andreutti ha mostrato segnali di miglioramento, chiudendo in ottava posizione a 60 centesimi dalla vetta. Simona De Silvestro ha invece concluso in diciassettesima posizione, con un ritardo di 1”11.

Programma delle prossime prove

Le atlete saranno di nuovo in pista tra pochi minuti per la quarta manche. Domani, giovedì 19 febbraio, è in programma la quinta prova alle ore 14.00, seguita immediatamente dalla sesta e ultima. Da venerdì 20 febbraio inizierà la gara ufficiale che assegnerà le medaglie: la prima manche è prevista alle ore 18.00, la seconda alle 19.50. Sabato 21 febbraio si disputeranno la terza manche alle ore 19.00 e la quarta e decisiva alle 21.05.

Il dominio tedesco e la crescita italiana

Il risultato odierno conferma il dominio tedesco nella disciplina, con Buckwitz e Nolte in evidenza. La prestazione di Andreutti, ottava a 60 centesimi, rappresenta un passo avanti rispetto alle prove precedenti, segnalando una crescita incoraggiante in vista delle manche decisive.