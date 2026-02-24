Il Bologna interrompe il digiuno casalingo e torna a vincere al Dall’Ara, superando l’Udinese per 1‑0. La rete decisiva porta la firma di Federico Bernardeschi, che ha trasformato un calcio di rigore nella ripresa. Per i rossoblù si tratta della prima affermazione interna in campionato dopo sette partite, mentre per i friulani si tratta della terza sconfitta consecutiva.

La cronaca della partita e il gol decisivo

Il primo tempo si è caratterizzato per un sostanziale equilibrio e una scarsa vena realizzativa da ambo le parti. La partita si è sbloccata nella seconda frazione di gioco.

A seguito di un prolungato consulto con il VAR, l’arbitro ha concesso un calcio di rigore al Bologna per un fallo commesso da Karlstrom su Castro all’interno dell’area di rigore. Dal dischetto, Bernardeschi ha spiazzato il portiere Okoye, siglando il gol che ha deciso l’incontro.

La classifica e il contesto della gara

Con questa importante vittoria, il Bologna raggiunge quota 36 punti in classifica. Il successo permette ai rossoblù di superare Sassuolo e Lazio, riconquistando così l’ottavo posto. L’Udinese, invece, rimane ferma a 32 punti e incassa il terzo risultato negativo consecutivo, una serie che complica ulteriormente la sua situazione in graduatoria.

Il momento positivo del Bologna

La vittoria casalinga mancava al Bologna dal 9 novembre, data in cui la squadra aveva superato il Napoli.

L’undici guidato da Italiano pone così fine a una striscia negativa di sei sconfitte nelle ultime sette gare casalinghe. Il rigore decisivo è scaturito da un fallo ingenuo di Karlstrom, inizialmente sanzionato come punizione e poi trasformato in penalty dopo l’intervento del VAR. Questo successo rappresenta il terzo consecutivo per il Bologna, considerando anche gli impegni in Europa League, e conferma il momento di forma positiva della squadra.