Il Bologna conquista la qualificazione agli ottavi di Europa League battendo il Brann 1-0 al Dall'Ara. La rete decisiva porta la firma di Joao Mario, al suo primo gol con la maglia rossoblù, segnato al 56° minuto.

La squadra guidata da Italiano ripete il successo ottenuto in Norvegia la settimana precedente, quando Castro siglò la vittoria. Questa volta è Joao Mario, schierato in un ruolo inedito di terzino sinistro, a controllare la palla in area e a battere il portiere avversario con un tiro secco sul primo palo, assicurando così il passaggio del turno.

Una partita equilibrata decisa dall'espulsione

Il primo tempo è stato caratterizzato da un dominio territoriale del Brann, che ha creato diverse occasioni pericolose con Thorsteinsson e Holm. Tuttavia, gli interventi decisivi di Skorupski e una provvidenziale salvataggio sulla linea di Freuler hanno mantenuto il risultato bloccato sullo 0-0. Al 37° minuto, l'episodio chiave della gara: Sorensen, autore di un intervento giudicato pericoloso su Freuler, viene espulso, lasciando il Brann in inferiorità numerica.

Nella ripresa, il Bologna sfrutta immediatamente il vantaggio numerico. Moro avvia l'azione, Rowe crossa e Joao Mario insacca il gol che sblocca la partita. L'allenatore Italiano interviene sostituendo i giocatori ammoniti Vitik e Bernardeschi con Casale e Orsolini, per gestire il vantaggio e controllare meglio la gara.

Nonostante la resistenza del Brann, i rossoblù vanno vicini al raddoppio con diverse occasioni, tra cui un palo colpito da Dominguez, oltre ai tentativi di Orsolini e Odgaard.

Prossimo avversario da definire

Grazie al successo complessivo di 2-0 nella doppia sfida (dopo l'1-0 dell'andata), il Bologna accede agli ottavi di finale di Europa League. La squadra attende ora il sorteggio a Nyon, dove potrebbe incontrare squadre come la Roma o il Friburgo. Il cammino europeo prosegue, con la squadra di Italiano che può ora concentrarsi su questo importante obiettivo stagionale.