L’Arsenal, capolista della Premier League, è stato fermato sull’1-1 dal Brentford nel derby dell’ovest di Londra. Questo risultato compromette la possibilità dei Gunners di allungare ulteriormente in classifica. La partita, disputata giovedì sera, ha visto la squadra di Mikel Arteta passare in vantaggio all’inizio della ripresa con un colpo di testa di Noni Madueke. Tuttavia, il Brentford ha risposto al 26’ con Keane Lewis-Potter, che ha sfruttato una rimessa laterale prolungata per siglare il gol del pareggio.

Il pareggio ha ridotto il margine dell’Arsenal sul Manchester City a soli quattro punti.

I Gunners salgono a 57 punti, mentre i Citizens restano a 53, grazie al successo per 3-0 ottenuto contro il Fulham il giorno precedente. L’Aston Villa occupa il terzo posto con 50 punti, mantenendo una posizione di rilievo nella corsa al titolo.

Un derby combattuto e un titolo riaperto

Il match si è giocato al Gtech Community Stadium, dove l’Arsenal ha mostrato segnali di difficoltà nel contenere le rimesse laterali avversarie, un elemento sfruttato con efficacia dal Brentford. Nonostante il vantaggio iniziale, i Gunners non sono riusciti a mantenere il controllo della partita, permettendo agli avversari di pareggiare e di mettere in discussione la loro leadership in campionato. La squadra di casa ha dimostrato determinazione nel reagire al gol subito.

Il contesto della corsa al titolo

Con dodici giornate ancora da disputare, il pareggio rappresenta un passo falso per l’Arsenal, che vede il suo vantaggio ridursi in modo significativo. Il Manchester City, grazie alla vittoria sul Fulham, resta in scia e la corsa al titolo si fa più incerta. L’Aston Villa, pur distante, resta in agguato al terzo posto, pronto ad approfittare di eventuali ulteriori passi falsi delle prime due.

Il risultato conferma la competitività del Brentford, ora settimo in classifica, capace di mettere in difficoltà la capolista sfruttando le proprie armi, in particolare le rimesse laterali lunghe e la capacità di sfruttare le palle inattive.

Il ruolo delle palle inattive

L’Arsenal ha dominato gran parte del primo tempo, ma ha mostrato vulnerabilità nel contenere le situazioni da palla inattiva, in particolare le rimesse laterali, che hanno creato il caos nell’area difensiva.

Il pareggio di Lewis-Potter è arrivato proprio da una di queste situazioni, con un colpo di testa su prolungamento di Van den Berg. Il portiere David Raya ha compiuto alcune parate decisive, ma non è bastato a evitare il pareggio.

Il tecnico dell’Arsenal ha ammesso che la squadra non è stata abbastanza cinica e ha sottolineato la necessità di rialzare il livello di concentrazione e intensità nelle prossime partite. Il Manchester City resta pronto ad approfittare di ogni passo falso, rendendo la lotta per il titolo avvincente fino alla fine.