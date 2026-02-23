Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha tracciato un bilancio chiaro e concreto del percorso che ha portato l’Italia a risalire la china dopo il flop di Vancouver 2010, fino al record di medaglie conquistate a Milano Cortina 2026. Intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, ha spiegato che il cambiamento è stato possibile grazie a un nuovo “metodo di lavoro” che ha posto l’atleta al centro, con un’attenzione mirata alle sue esigenze e alle sue caratteristiche.

L’atleta al centro del nuovo paradigma

Buonfiglio ha sottolineato che “non abbiamo lasciato nulla al caso e abbiamo messo al centro l’atleta con le sue esigenze, evidenziando le caratteristiche sulle quali lavorare”.

Questo approccio ha rappresentato una svolta rispetto al passato, permettendo di costruire un percorso di crescita fondato su ascolto, personalizzazione e programmazione.

Un percorso condiviso verso nuovi traguardi

Il presidente ha descritto il cammino come un’“armonia, con passi indietro, avanti e di lato”, ma ha evidenziato che la chiave del successo è stata la definizione di un obiettivo comune e la partecipazione di tutto il sistema sportivo. “Quando c’è un obiettivo comune chiaro, allora diventa tutto più facile. L’impegno che ci deve essere è quello di rendere partecipi tutti per l’obiettivo da raggiungere. Non bisogna appropriarsi del successo, ma verificare dove ancora possiamo migliorare.

Ed è quello che già stiamo facendo per Los Angeles 2028”.

Un modello premiato dai risultati

Il modello illustrato da Buonfiglio trova riscontro nei risultati: l’Italia ha chiuso Milano Cortina 2026 con un totale di trenta medaglie — dieci ori, sei argenti e quattordici bronzi — superando il precedente record di venti medaglie stabilito a Lillehammer 1994. Il quarto posto nel medagliere rappresenta il miglior piazzamento di sempre per l’Italia agli Invernali, e il terzo per numero di podi. Questo successo ha confermato la validità del metodo adottato, fondato su centralità dell’atleta, programmazione e coesione del sistema sportivo.