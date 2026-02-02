Carlos Alcaraz consolida la sua leadership nel ranking ATP grazie al primo successo in carriera agli Australian Open. Questo trionfo lo consacra come il più giovane uomo a completare il Career Grand Slam. Il tennista murciano guida la classifica con 13.650 punti, precedendo Jannik Sinner di 3.350 lunghezze (10.300 punti). L’Italia celebra la presenza di tre atleti nella Top 20: Sinner, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, quest’ultimo risalito fino alla ventesima posizione.
Il dominio di Alcaraz e il distacco su Sinner
La vittoria agli Australian Open ha permesso ad Alcaraz di rafforzare ulteriormente il suo primato, incrementando il vantaggio su Sinner a 3.350 punti.
Lo spagnolo è ora saldamente al comando con 13.650 punti, mentre l’azzurro, fermato in semifinale, si attesta a 10.300 punti.
Tre italiani nella Top 20 e nuovi best ranking
Oltre a Sinner e Musetti, anche Flavio Cobolli fa il suo ingresso nella Top 20, raggiungendo la ventesima posizione. Questo risultato non rappresenta un primato assoluto per l’Italia, ma conferma la crescita del movimento tennistico. Luciano Darderi, grazie al suo miglior risultato in uno Slam, sale al numero 23. Francesco Maestrelli, qualificatosi per la prima volta in uno Slam e giunto al secondo turno, guadagna 24 posizioni, attestandosi al numero 117.
Prospettive future nel ranking ATP
Il margine di 3.350 punti tra Alcaraz e Sinner rende un sorpasso immediato improbabile, ma non impossibile nei prossimi mesi.
Il vantaggio dello spagnolo è destinato a ridursi significativamente qualora Sinner ottenesse risultati di rilievo nei tornei primaverili, mentre Alcaraz si troverà a dover difendere un numero consistente di punti accumulati nel corso della stagione precedente.