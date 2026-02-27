La Champions League entra nel vivo con la definizione del tabellone degli ottavi di finale. Il sorteggio, tenutosi oggi a Nyon, ha stabilito gli accoppiamenti per il turno a eliminazione diretta, delineando il percorso che porterà alla finale.

Gli accoppiamenti ufficiali

Il sorteggio ha decretato i seguenti incontri: Manchester City sfiderà il Real Madrid, il Chelsea incontrerà il Paris Saint-Germain, il Galatasaray se la vedrà con il Liverpool, il Barcellona affronterà il Newcastle, l’Atletico Madrid giocherà contro il Tottenham, l’Atalanta è stata sorteggiata contro il Bayern Monaco, l’Arsenal affronterà il Bayer Leverkusen e il Bodo Glimt se la contenderà con lo Sporting Lisbona.

Il caso italiano: Atalanta contro Bayern Monaco

L’unica rappresentante italiana rimasta in competizione, l’Atalanta, si troverà ad affrontare un avversario di altissimo livello: il Bayern Monaco. Questo impegno, confermato dalla sede di Nyon, rappresenta una sfida significativa per la formazione bergamasca nel suo cammino europeo.

Calendario e contesto del torneo

Le date degli ottavi sono già state fissate: le partite di andata si disputeranno il 10 e l’11 marzo, mentre le gare di ritorno sono in programma per il 17 e 18 marzo. Il quadro completo degli accoppiamenti offre ora una visione chiara del percorso che le squadre dovranno affrontare per raggiungere la finale del prestigioso torneo.