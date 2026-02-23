Inter, Juventus e Atalanta tornano in campo per il ritorno dei playoff di Champions League con l’obiettivo di evitare un “triplo flop”. Un esito che segnerebbe la prima eliminazione simultanea di tutte le italiane agli ottavi. Le sconfitte subite in trasferta – contro Bodo/Glimt, Galatasaray e Dortmund – hanno ridotto al lumicino le speranze di qualificazione e minacciano il coefficiente UEFA dell’Italia, ora relegata al quinto posto dietro Inghilterra, Germania, Portogallo e Spagna.

Situazione critica per le italiane

La Juventus è chiamata a una rimonta quasi impossibile dopo il pesante 5‑2 subito in trasferta.

La squadra, apparsa in caduta libera, dovrà offrire una prestazione perfetta contro un avversario di alto livello. L’Atalanta, sconfitta 2‑0 in Germania, dovrà ribaltare il risultato contro un Borussia Dortmund in forma, nonostante il recente rallentamento. L’Inter, unica con qualche chance concreta, dovrà ribaltare il 3‑1 incassato in Norvegia contro il Bodo/Glimt, squadra che ha già dimostrato di saper battere anche Manchester City e Atletico.

Il contesto europeo e il rischio per il calcio italiano

Non bastano i successi parziali di Bologna e Fiorentina in Europa League e Conference League, né la qualificazione diretta della Roma, per risollevare il coefficiente UEFA. Il rischio di non avere una quinta squadra italiana nella prossima Champions è concreto.

Il calcio italiano, già in difficoltà, rischia di precipitare ulteriormente se le tre squadre non riusciranno a ribaltare i risultati dell’andata.

Conferma delle sconfitte nell’andata

Le sconfitte di Juventus, Inter e Atalanta nell’andata dei playoff sono confermate. La Juventus ha perso 5‑2 in trasferta, l’Inter è stata battuta 3‑1 dal Bodo/Glimt e l’Atalanta ha ceduto 2‑0 al Borussia Dortmund. Tutti questi risultati rendono i ritorni decisivi e complicati per le italiane.

Ritorno decisivo per la Serie A

Il ritorno dei playoff di Champions rappresenta un bivio cruciale per il calcio italiano. Inter, Juventus e Atalanta hanno davanti una settimana per evitare un esito storico negativo. Solo con prestazioni eccezionali potranno sperare di ribaltare l’andata e salvare la reputazione europea della Serie A.