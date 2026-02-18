L’Atalanta subisce una sconfitta per 2-0 sul campo del Borussia Dortmund, nella gara d’andata dei playoff di Champions League disputata al Signal Iduna Park. Le reti decisive sono state siglate da Serhou Guirassy al terzo minuto e da Maximilian Beier al quarantaduesimo, entrambe nel corso del primo tempo.

Primo tempo fatale

La partita si è decisa nei primi quarantacinque minuti. Al terzo minuto, Guirassy ha aperto le marcature con un colpo di testa su cross di Ryerson, portando immediatamente in vantaggio la squadra di casa. Al quarantaduesimo, in una rapida ripartenza, Guirassy ha servito Beier, che ha raddoppiato con un facile appoggio in rete.

Il Borussia Dortmund è così andato al riposo con un vantaggio considerevole.

Secondo tempo senza svolte

Nella ripresa, l’Atalanta ha tentato una reazione, con le sostituzioni di Hien e Krstović al posto di Djimsiti e Scamacca, ma non è riuscita a creare azioni pericolose. Il Dortmund ha gestito la partita senza particolari affanni, assicurandosi un risultato prezioso in vista della gara di ritorno a Bergamo.

Contesto e conseguenze

Questa sconfitta complica il percorso europeo della Dea. La partita di ritorno è in programma tra otto giorni a Bergamo, dove sarà necessaria una prestazione di altissimo livello per ribaltare il risultato. Il Borussia Dortmund, al contrario, potrà contare sul vantaggio acquisito in Germania.

Analisi della gara

Nonostante diverse assenze in difesa, tra cui Schlotterbeck, Süle, Emre Can e Mané, che hanno costretto l’allenatore Niko Kovač a schierare il giovane Luca Reggiani, il Borussia Dortmund ha dominato il primo tempo. La prestazione di Guirassy, autore di un gol e un assist, e il contributo di Ryerson, autore del cross per la prima rete, sono stati determinanti per il successo tedesco.