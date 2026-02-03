L’ultima e decisiva giornata della fase a gironi della Champions League di pallavolo femminile vede in programma il big match tra Milano e Eczacibasi Istanbul, con fischio di inizio alle ore 20.00 di mercoledì 4 febbraio all’Allianz Cloud. Una sfida cruciale per la Pool C, visto che la vincente si prenderà il primo posto nel girone e di conseguenza il passaggio diretto ai quarti di finale. Attualmente Milano guida la classifica con tredici punti, uno in più di Eczacibasi , quindi questo match rappresenta uno scontro diretto. La perdente sarà comunque qualificata, ma dovrà giocare un turno in più, passando dagli ottavi di finale.

Si tratta di un altra sfida Italia-Turchia, dopo quella tra Scandicci e VakifBank Istanbul. La partita tra Milano e Eczacibasi Istanbul sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e DAZN.

I precedenti tra Milano ed Eczacibasi Istanbul

L’ultimo confronto risale allo scorso 7 gennaio, nella gara di andata del girone disputata all’Eczacibasi Spor Salonu, quando le turche si imposero al tie-break al termine di una battaglia lunga. Nonostante la sconfitta, Milano lasciò ottime sensazioni, mettendo in campo una pallavolo di alto livello contro una delle corazzate del volley europeo. Gli altri due precedenti sorridono invece alla formazione lombarda: nei quarti di finale della scorsa edizione di Champions League, Milano aveva infatti eliminato le turche con un doppio e netto 3-0.

Lo stato di forma delle due squadre

La Numia Vero Volley Milano arriva a questa sfida decisiva in un momento di forma eccellente, come certifica una striscia di sei vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Anche l’Eczacibasi Istanbul si presenta a Milano con risultati importanti alle spalle, pur con qualche segnale di discontinuità. Le turche arrivano da due vittorie consecutive, mentre l’unico passo falso recente è rappresentato dalla sconfitta in campionato contro il Fenerbahce per 3-1. Il match dell’Allianz Cloud si annuncia quindi come uno spartiacque del girone: Milano potrà contare sull’entusiasmo del pubblico e su uno stato di forma brillante, mentre l’Eczacibasi farà leva sull’esperienza internazionale e sulla profondità del proprio organico.