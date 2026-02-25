Il Newcastle centra la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, superando il Qarabağ con un punteggio complessivo di 9‑3. Dopo il netto 6‑1 dell’andata, i Magpies si sono imposti anche nel ritorno giocato al St. James’ Park con il risultato di 3‑2.

La cronaca della partita

La squadra di casa ha sbloccato il risultato al quarto minuto con Sandro Tonali, abile a ribadire in rete una respinta del portiere. Il raddoppio è arrivato due minuti dopo con Joelinton, che ha finalizzato un cross di Barnes. Nella ripresa, il Qarabağ ha accorciato le distanze al 51’ con Camilo Durán.

La reazione del Newcastle è stata immediata: al 52’, Sven Botman ha ristabilito il doppio vantaggio con un colpo di testa su calcio d’angolo. Al 57’, Elvin Cafarquliyev ha fissato il punteggio sul 3‑2, sfruttando un rimpallo dopo un rigore parato da Ramsdale.

Il contesto e le conseguenze

Questo successo proietta il Newcastle agli ottavi di Champions League con un margine considerevole. La squadra inglese attende ora di conoscere la propria avversaria nel prossimo turno, che uscirà dall’incrocio tra Chelsea e Barcellona.

Un passaggio del turno netto

La qualificazione del Newcastle si configura come una delle più nette nella storia recente del torneo. La squadra ha dominato il doppio confronto, confermando il proprio valore anche nella gara di ritorno, nonostante alcuni momenti di calo nella ripresa. Il passaggio del turno era considerato una formalità dopo il largo successo ottenuto in trasferta, ma la prestazione ha ribadito la solidità della squadra inglese.