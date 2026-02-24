La Numia Vero Volley Milano si prepara ad affrontare la sfida che vale l’accesso ai quarti di finale di CEV Champions League di pallavolo femminile. Dopo il netto 0-3 conquistato al Pireo, le ragazze di Stefano Lavarini ospitano l’Olympiacos Piraeus mercoledì 25 febbraio alle ore 20.30 all’Opiquad Arena di Monza per il ritorno dei Play Off. Il successo in tre set dell’andata ha indirizzato con decisione la doppia sfida, consentendo alle lombarde di presentarsi davanti al proprio pubblico con un margine importante: basterà infatti vincere due set per staccare il pass per i quarti, mentre un’eventuale sconfitta per 0-3 o 1-3 porterebbe al Golden Set.

A trascinare Milano in Grecia è stata una prestazione solida, impreziosita dai 17 punti di Paola Egonu, MVP del match. Il match tra Numia Vero Volley Milano e Olympiacos sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e DAZN. Ricordiamo anche che nello stesso giorno è in programma il ritorno del derby italiano tra Savino Del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola.

Il netto successo nella gara d’andata

La gara del Pireo ha evidenziato una Milano lucida nei momenti chiave. Dopo un primo set equilibrato, deciso nel finale da ace e muri delle lombarde (20-25), la Numia ha preso il controllo del match nel secondo parziale grazie all’efficacia di Egonu e alla pressione al servizio (21-25).

Nel terzo set lo strappo definitivo è arrivato con un parziale di 0-6 tra ace e monster block, fino al 17-25 conclusivo. Una vittoria netta, costruita su solidità a muro e incisività in attacco.

I prossimi impegni per Milano

Il ritorno contro l’Olympiacos si inserisce in un momento cruciale della stagione della Numia. La netta vittoria contro Scandicci nell’ultimo turno di Regular Season ha consentito alle lombarde di chiudere la Serie A1 a quota 62 punti, terzo posto finale e secondo miglior risultato nella storia del club. Un piazzamento che vale l’incrocio nei quarti dei Play Off Scudetto contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Gara 1 è fissata per domenica 1 marzo all’Allianz Cloud, mentre Gara 2 si giocherà mercoledì 4 marzo alla Vitrifrigo Arena di Pesaro; eventuale Gara 3 nel weekend successivo.