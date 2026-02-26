Paris Saint‑Germain e Real Madrid accedono agli ottavi di finale della Champions League. Entrambe le squadre hanno conquistato la qualificazione grazie alle vittorie nei match di ritorno dei playoff disputati ieri sera. Il PSG ha ribaltato il Monaco al Parco dei Principi, mentre il Real ha rimontato il Benfica al Santiago Bernabéu.

Il Paris Saint‑Germain soffre ma passa

Al Parco dei Principi, il Monaco era passato in vantaggio al 45’ del primo tempo con Akliouche. Nella ripresa, i campioni in carica hanno reagito: Marquinhos ha pareggiato al 15’ e Kvaratskhelia ha siglato il sorpasso al 23’.

Nel recupero, Teze ha realizzato il 2‑2, ma non è stato sufficiente per evitare l’eliminazione. L’andata era terminata 3‑2 per il PSG, che dunque accede al turno successivo.

Il Real Madrid rimonta e va avanti

Al Santiago Bernabéu, il Benfica era passato in vantaggio al 14’ con Rafa Silva. Il Real ha risposto prontamente: Tchouaméni ha pareggiato al 16’ su assist di Valverde, e nella ripresa Vinícius Jr ha segnato il gol decisivo al 35’. L’andata si era conclusa 1‑0 per i Blancos, e il 2‑1 finale ha permesso loro di superare il turno.

Prossimi avversari e contesto

Il Real Madrid affronterà una tra Manchester City e Sporting Lisbona, mentre il PSG se la vedrà con una tra Barcellona e Chelsea. Il sorteggio degli ottavi di finale si terrà venerdì 27 febbraio a Nyon.

Dettagli delle partite

Il Paris Saint‑Germain ha rischiato nel finale, con il Monaco che ha sfiorato il 3‑2 nei minuti di recupero, ma la rimonta parigina ha tenuto. Il Real, invece, ha dovuto fare a meno di alcuni giocatori chiave, ma ha comunque trovato la forza di ribaltare il risultato grazie alle reti di Tchouaméni e Vinícius Jr.