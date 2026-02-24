Siamo giunti alle decisive sfide di ritorno dei Playoff di CEV Champions League di pallavolo femminile. Mercoledì 25 febbraio alle ore 18.00 al Pala BigMat di Firenze la Savino Del Bene Scandicci ospiterà la Igor Gorgonzola Novara. In palio c’è l’accesso ai quarti di finale, obiettivo che passa necessariamente da una rimonta per le toscane, dopo il 3-1 dell’andata in Piemonte. La formazione guidata da Marco Gaspari dovrà imporsi con un successo pieno, 3-0 o 3-1, per trascinare la sfida al Golden Set e giocarsi tutto in un parziale secco che vale la qualificazione.

Il match tra Savino Del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e DAZN.

La vittoria di Novara nel match di andata

Il primo atto della sfida, disputato al Pala Igor, ha sorriso a Novara con un 3-1 maturato al termine di una gara intensa. Nel primo set Scandicci ha dimostrato di poter reggere l’urto, trovando anche il sorpasso sul 15-16, prima di subire nel finale l’accelerazione piemontese che ha chiuso 25-22. Copione simile nel secondo parziale: equilibrio fino a metà frazione, poi l’allungo decisivo delle padrone di casa per il 25-21 che ha indirizzato la gara sul 2-0. La reazione della Savino Del Bene è arrivata nel terzo set, quando l’ace di Antropova ha scavato il solco sul 12-16 e le toscane hanno saputo amministrare il vantaggio fino al 22-25, riaprendo il confronto.

Nel quarto set, dopo essere risalite fino al 22-22, le ragazze di Gaspari hanno pagato ancora una volta i dettagli nel finale, con Novara capace di trovare lo spunto risolutivo per il 25-23 che ha fissato il 3-1.

Le ex della partita

Nel roster di Novara figurano tre ex: la schiacciatrice belga Britt Herbots, protagonista delle ultime due stagioni in Toscana; la palleggiatrice Giulia Carraro, in rosa nel 2019-2020; e la centrale olandese Indy Baijens, che ha iniziato la scorsa annata con la Savino Del Bene prima di trasferirsi a dicembre a Il Bisonte Firenze. Sul fronte opposto, sono due le giocatrici con trascorsi novaresi: Caterina Bosetti, che ha vestito la maglia della Igor in due periodi distinti, prima nel 2015-2016 e poi dal 2020 al 2024, e Marta Bechis, che non ha mai giocato per la Igor, ma dal 2006 al 2009 ha vestito i colori della Asystel Novara.