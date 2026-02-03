La Champions League di pallavolo femminile arriva all’ultima giornata della fase a gironi, con le sfide decisive per il passaggio alla fase a eliminazione diretta. Tra i big match c’è quello tra VakifBank Istanbul e Savino Del Bene Scandicci, in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 17.30 italiane. Si tratta di uno scontro diretto per il primo posto nel Gruppo A, dove le turche guidano con quindici punti, mentre le toscane sono a tredici, distanziate quindi tre punti dalla vetta. Per riuscire a vincere il girone e ottenere il pass diretto per i quarti di finale, Scandicci dovrà quindi trovare una vittoria da tre punti, mentre in caso di risultato negativo, dovrà fare un turno in più, passando dagli ottavi di finale.

Il match tra VakifBank Istanbul e Savino Del Bene Scandicci sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su NOW e DAZN.

La sconfitta di Scandicci contro VakifBank all’andata

Il precedente più significativo è la gara d’andata disputata al Pala BigMat nella terza giornata della Pool A, quando la Savino Del Bene Volley si arrese 3-1 al VakifBank Istanbul dopo un’ora e 44 minuti di gioco. Il match fu equilibrato e intenso soprattutto nei primi due parziali: il VakifBank dimostrò grande solidità nei momenti chiave, rimontando e chiudendo 26-24 il primo set e mantenendo il controllo nel secondo, terminato 25-22. La reazione della Savino Del Bene arrivò nel terzo parziale chiuso 25-17.

Nel quarto set, però, dopo un buon avvio delle padrone di casa, l’esperienza e la qualità delle turche emersero nuovamente nel finale, con il VakifBank capace di ribaltare l’inerzia e chiudere 25-21.

Il cammino delle due squadre nel girone

Il cammino europeo della Savino Del Bene Volley resta di alto profilo, nonostante il passo falso contro le turche: i successi per 3-0 su Alba Blaj e il 3-1 ottenuto sul campo di Le Cannet, seguiti dal doppio 3-0 nelle sfide di ritorno, hanno certificato la solidità della squadra di Gaspari. Il VakifBank Istanbul dal canto suo ha fatto un cammino impeccabile, aprendo il girone con un netto 3-0 su Le Cannet, per poi espugnare il campo di Alba Blaj per 3-1, prima di piazzare lo strappo decisivo proprio a Firenze contro Scandicci. Poi le turche hanno ottenuto altri due successi per 3-0, prima contro le romene in casa e poi in trasferta contro le francesi.