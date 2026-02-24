Chiara Tarantino, velocista pugliese della Nazionale italiana di nuoto, rompe il silenzio dopo il periodo di sospensione seguito al furto avvenuto la scorsa estate all’aeroporto di Singapore. In un’intervista, la nuotatrice racconta il suo percorso di riflessione e crescita personale, sottolineando come l’esperienza l’abbia resa più matura e consapevole.

Il silenzio e la riflessione

“Parto col dire che sono una persona ottimista e abbastanza positiva. Questa esperienza, seppur veramente brutta, mi ha lasciato qualcosa di buono: mi ha fatto crescere tanto come persona e mi ha fatto mettere la testa a posto.

Ho capito che il nuoto è veramente una parte di me. Mi è mancato tutto: la piscina, i compagni, persino gli stimoli della fatica quotidiana. Ma l’ho affrontata a testa alta, ritrovando subito lucidità e razionalità. Alla fine credo che a tutto ci sia sempre rimedio”, racconta Tarantino.

Ha inoltre spiegato la scelta di chiudere i profili social: “Non sono una persona molto social e ho preferito chiudere tutto per ritrovare tranquillità. Oggi queste piattaforme sono troppo rilevanti, condizionano l’umore in base a come appari o a quello che dice la gente… per me non ha senso, non fa bene. Purtroppo ne siamo diventati tutti dipendenti, però posso dire che sono anche stata bene quei giorni in cui non ero connessa”.

Supporto e ritorno in vasca

Durante il periodo di sospensione, Tarantino ha trovato sostegno in famiglia, compagne di squadra e nel suo gruppo sportivo: “Il rapporto con le altre ragazze si è addirittura fortificato. Sara Franceschi e Simona Quadarella, di cui sono molto amica, mi sono state molto vicine. E poi c’è Sofia Morini, che per me è più di una migliore amica, è una sorella… Ci sosteniamo sempre, qualunque cosa accada”.

Ha ringraziato il suo allenatore, la Federazione e le Fiamme Gialle: “Ho avuto un supporto incredibile da tutti, sia dal mio allenatore che dalla Federazione e, ovviamente dal mio Gruppo sportivo dalle Fiamme Gialle, che è diventato una seconda famiglia: mi hanno accolta nel loro centro, si preoccupavano per me.

Non mi aspettavo tutto questo calore, è stato fondamentale”.

Riguardo al timore di aver compromesso tutto, Tarantino è chiara: “No, io non ho mai creduto di aver rovinato tutto. Ripeto, io sono una persona abbastanza ottimista. Purtroppo errare è umano, nessuno è perfetto. Noi l’abbiamo combinata abbastanza grossa, questo è vero, però evidentemente doveva succedere per farci capire che bisognava mettere la testa a posto. Oggi mi sento una persona più matura, più responsabile. So quanto valgo, non vedo l’ora di ritornare sul piano vasca per far vedere chi è Chiara Tarantino, sia come atleta che come persona”.

Il ritorno in gara è avvenuto in un meeting locale a Milano: “A Milano è stato strano trovarsi di nuovo davanti al blocco dopo tanti mesi: non credo nemmeno di aver realizzato, in realtà.

Era un meeting per rompere il ghiaccio, il tempo non era importante, praticamente la mia prima gara della stagione. Mauro dice sempre che sono un ‘animale da gara’ ed è vero: amo gareggiare e confrontarmi, nel bene e nel male. Sono molto felice della convocazione nel collegiale velocisti. Ringrazio la Federazione che mi ha inserita nelle convocate, mi piace l’idea di potermi confrontare anche con le nuove leve, le più giovani, è sempre un grande stimolo per me”.

Il contesto disciplinare

La sospensione di Tarantino, insieme a Benedetta Pilato, è stata decisa dalla Federazione Italiana Nuoto in seguito a un episodio di furto avvenuto il 14 agosto all’aeroporto di Singapore. Le due atlete sono state fermate per aver sottratto alcune boccette di oli essenziali, episodio avvenuto al termine dei Mondiali.

Entrambe hanno patteggiato davanti alla procura federale, ammettendo le responsabilità e collaborando con le indagini. La sanzione, di novanta giorni, è stata approvata con il nulla osta del Procuratore generale del CONI e ha comportato l’esclusione dalle attività sociali e federali, inclusi gli Europei in vasca corta in programma in Polonia.